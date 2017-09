Le Collectif pour la d√©fense de la R√©publique (Cdr) a proc√©d√©, le mercredi 6 septembre, au Carrefour des jeunes de Bamako, au lancement de sa campagne “Alternance 2018, ma carte Nina, mon arme”. C’√©tait lors d’une conf√©rence de presse anim√©e par son porte-parole, Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath, en pr√©sence de Tidiane Tangara et Boubacar Yalcou√©, tous membres du Cdr.

Pour le porte-parole du Cdr, ce lancement de la campagne permet de partager avec les délégués toutes les informations relatives au processus de révision de la liste électorale afin que ceux-ci fassent la restitution dans leurs localités respectives.

Selon lui, cette campagne vise √† apporter un changement dans la gouvernance des affaires publiques √† partir de la base. “L’objectif du concept c’est d’aboutir √† un changement inspir√© par un nouveau type de Malien conscient de ses droits et devoirs afin de faire √©lire des candidats sur la base d’un programme de soci√©t√© coh√©rent “, a-t-il ajout√©.

Il a mis l’occasion √† profit pour d√©noncer la gouvernance du pr√©sident IBK en mati√®re d’acc√®s √† l’eau potable pour l’ensemble des Maliens. “Il est impensable qu’au 21√®me si√®cle l’eau potable continue d’√™tre une denr√©e rare pour les Maliens, cela m√™me dans certains quartiers de la capitale”, a-t-il d√©plor√©.

Et de poursuivre que nos compatriotes continuent d’avoir soif de justice car les d√©cisions de justice sont n√©goci√©es afin de permettre aux magistrats de joindre les fins de mois. √Ä le croire, cette situation incombe √† tous les Maliens car elle est due √† l’absence totale du contr√īle citoyen.

Selon lui, en d√©mocratie, l’exercice du pouvoir s’effectue par le peuple. √Ä ce titre, l’√©lection doit √™tre un moment pour le peuple de d√©cider de l’avenir du pays. Ainsi, les candidats doivent √™tre √©lus sur la base de leur projet de soci√©t√© et de leur honneur.

De sa lecture, le concept de l’Alternance 2018 pr√īn√© par le Cdr est un instrument visant √† apporter un v√©ritable changement de mentalit√© chez les √©lecteurs maliens. Pour ce faire, il faut fa√ßonner un nouveau type de Malien (NTM) soucieux de la gestion des affaires publiques et du choix des hommes et des femmes pouvant pr√©sider aux destin√©es du pays. Dans le cadre de cette campagne, le Cdr compte sensibiliser les Maliens en √Ęge de voter, estim√©s √† plus d’un million, pour qu’ils aillent s’inscrire sur les listes √©lectorales avant la fin du d√©lai fix√© au 31 octobre prochain. Avant d’expliquer le reste du processus de la r√©vision des listes √©lectorales, notamment la radiation des personnes d√©c√©d√©es de la liste ainsi que celles condamn√©es par la justice malienne pour diff√©rents cas de crimes et d√©lits. D’apr√®s Ras Bath, les partis politiques de la Majorit√© ainsi que l’Opposition doivent exiger l’audit du fichier √©lectoral afin d’organiser des √©lections transparentes, cr√©dibles et accept√©es de tous.

S’interrogeant sur la cr√©dibilit√© des organes charg√©s de l’organisation des √©lections au Mali, le conf√©rencier dira qu’avec des institutions dont les chefs sont nomm√©s par le pr√©sident IBK, les √©lections sont biais√©es √† plus de 90 %. Avant d’inviter toutes les organisations de la soci√©t√© civile √† √™tre vigilantes pour la tenue d’√©lections libres et transparentes. Pour Ras Bath, √† l’issue de cette phase, le Cdr produira un manifeste comportant des offres politiques en mati√®re d’√©ducation, de sant√©, de s√©curit√© et de d√©veloppement local et qu’il pr√©sentera aux candidats aux diff√©rentes √©lections.

Il convient de noter que le lancement de la campagne sur le plan international est prévu pour le 22 septembre prochain à Paris.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Boubacar PA√ŹTAO¬†¬†¬†