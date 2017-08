Dans le cadre de lancement du Programme Femmes-Paix et Sécurité, la Convergence des Femmes du Mali, en collaboration avec l’Institut National Démocratique (NDI), organise du 7 au 8 Août 2017, au centre Aoua Kéïta, un atelier de formation à l’intention de plus d’une vingtaine de femmes leaders venues de l’ensemble des régions y compris le district de Bamako. La cérémonie d’ouverture de ce lancement était présidée par le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mme Traoré Oumou Touré.

Cette session de formation vise les objectifs suivants : former un noyau de femmes en vue de démultiplier la formation auprès des femmes et servir de relais au niveau région pour la dissémination des notions acquises à la base, permettre aux femmes leaders de la région d’identifier les opportunités et de pouvoir les exploiter et avoir un noyau dur de formatrices des régions pour décentraliser les notions acquises. Ainsi, durant ces deux jours, plusieurs thèmes seront abordés, il s’agit des enjeux des reformes en cours pour la paix et la réconciliation au Mali, la portée, les objectifs et principes de l’audit genre et ses outils clés, l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali et l’implication des femmes dans sa mise œuvre ainsi que la communication au service du plaidoyer pour le genre.

Après avoir remercié les organisateurs pour cette initiative, le maire de la commune III, Mme Djiré MariamDiallo a indiqué que ces journées sont très importantes pour les femmes, du fait que c’est des journées d’échanges et de partage avec les membres. Pour le maire, la mairie ne ménagera aucun effort pour l’accompagnement de cette initiative. En ce sens, elle dira que c’est tout à fait logique que les femmes soient au cœur du développement.

Au dire de la présidente de la Convergence des Femmes du Mali, Mme Bouaré Bintou Founé Samaké, ce projet est un engagement des femmes leaders du Mali pour apporter leur contribution dans l’édification de la paix et de la réconciliation. Plus loin, elle dira que ce programme réuni en son sein trente faitières et a pour objectif de renforcer les capacités des femmes dans toutes les régions du Mali afin qu’elles contribuent aux reformes, au processus de paix et réconciliation nationale.

Par ailleurs, le Directeur Résident du NDI, Badié Nima a fait savoir que l’institut, fidèle à ses idéaux de défense des droits des couches vulnérables, a mis en scelle un programme transfrontalier sur deux pays durement touchés par le phénomène d’insécurité dans le sahel (le Mali et le Burkina Faso). Selon lui, il s’agit de faire progresser l’objectif de restaurer la paix durable et la sécurité en augmentant la participation des femmes au processus de paix et la prise de décision dans les deux pays.

Le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et la famille, Mme Traoré Oumou Touré a salué cette initiative, tout en soulignant que le Mali a enregistré de grandes avancées dans la défense des droits des femmes de façon générale. Pour le ministre, la qualité de leur participation va renverser les tendances du fait qu’il ya des reformes en cours.