Officiellement revenu au pays en décembre dernier, après un long séjour à Dakar, Amadou Toumani Touré, entamera bientôt ses activités d’ancien président de la République. Comme ses prédécesseurs, il aura, à cet effet, un Cabinet qui sera dirigé par Seydou Sissouma qui vient d’être nommé Directeur de Cabinet. Ce fidèle d’ATT fut Directeur de la communication de la présidence, avant de servir à la Commission de l’UEMOA.

Les Maliens se souviennent encore du 24 décembre 2017, jour du grand retour au bercail de l’ancien chef de l’Etat, Amadou Toumani Touré. Au-delà du symbolique et l’espérance suscitée chez les Maliens, ce retour annonçait aussi le début d’une nouvelle vie pour le « soldat bâtisseur » dont l’expertise est reconnue à travers le monde. Il peut particulièrement être d’une utilité indicible au Mali. Loin de l’arène politique, ATT débutera, dans les semaines à venir, une nouvelle « carrière ». À cet égard, il mettra en place un Cabinet dont certains membres sont déjà connus. Il s’agit, en occurrence, de Seydou Sissouma qui aura la lourde charge de diriger ce Cabinet. Entre lui et ATT, c’est une histoire de fidélité et de confiance mutuelle. En effet, M. Sissouma a été Directeur de la communication de la présidence, sous ATT. À ce poste, il a beaucoup révolutionné la communication présidentielle en apportant des innovations comme le « Baroni », entretien en bambara entre le chef de l’Etat et des journalistes ; la présentation des vœux de la presse au président de la République et la conférence de presse organisée chaque 8 juin, ainsi que la création du site internet de la présidence.

C’est après avoir imprimé sa marque à Koukouba que Seydou Sissouma s’est envolé pour Dakar où se trouve le siège de l’UEMOA. Au sein de cette institution sous régionale, il s’est également distingué, en tant que Commissaire du Mali, à travers le travail bien fait. Il a regagné le pays au mois d’août 2017, au terme de sa mission. Depuis, Seydou Sissouma partage son temps entre des consultations à l’intérieur et à l’extérieur.

Faut-il le rappeler, l’homme, aussi bien que dans le monde médiatique malien, est bien connu des confrères du Sénégal, pour avoir servi pendant longtemps au sein du Quotidien national ‘’Le Soleil’’. Il y occupe plusieurs postes entre 1988 et 2002 : Reporter aux services société-culture, Régions (1988-1990), journaliste au service international (1990-1994) avant de diriger ledit service (1994-1996), rédacteur en chef adjoint, chef du service international et internet (1996-2001) et rédacteur en chef chargé des Dossiers, Cahiers spéciaux et du Multimédia au sein du Directoire des Rédactions du Groupe Le Soleil- Grafisol (août 2001-juillet 2002). C’est de poste que le président ATT lui fait appel en reconnaissance de ses compétences. Faut-il préciser que Sissouma et d’autres cadres maliens vivants à Dakar étaient signataires d’un Appel invitant, le 18 juin 2000, le Général ATT à briguer le fauteuil présidentiel.

Né le 15 novembre 1961 à Bamako, Seydou Sissouma est détenteur du diplôme supérieur du journalisme du Cesti (spécialité presse écrite, Major de la promotion 1987). Il a décroché également en 2011 le diplôme d’Auditeur de la 11ème promotion du Centre d’études diplomatiques et stratégiques (Ceds) de Paris (Antenne de Dakar).

Autres futurs collaborateurs de l’ancien président de la République : Hamidou Bocoum, Ousmane Touré et Youba Traoré sont cités pour occuper des postes de chargé de mission.

Le Directeur de Cabinet et les chargés de mission seront épaulés par un personnel d’appui.

Déjà, la présidence de la République s’attèle à mettre ATT dans toutes les commodités dues à son rang. C’est ainsi que le Cabinet aura droit à un siège, à l’ACI 2000. ATT aura également un Aide de camp et des éléments pour assurer sa sécurité.

La Rédaction

