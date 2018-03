L’hôtel Maeva a abrité le samedi dernier une rencontre d’échange entre le premier ministre et les jeunes leaders sur les préoccupations et les attentes de la jeunesse malienne.

Pour l’occasion, les représentants de plusieurs regroupements de jeune, les représentants du gouvernement et d’autres invités de marque ont répondu présent à ce rendez-vous d’échanges.

Dans son discours d’ouverture, le premier ministre a exprimé sa disponibilité et celle de son gouvernement à satisfaire dans la mesure du possible les attentes et les aspirations de la jeunesse qui constitue 65% de la population et l’avenir de la Nation. Selon le PM, la jeunesse est convoitée et courtisée de part et d’autre. Donc, il est impératif de cultiver le sens de l’effort et de la citoyenneté afin de la garder au sein de la république. Aujourd’hui, beaucoup d’attentes reposent sur la jeunesse. Elle doit par conséquent s’impliquer dans la cause du pays en participant activement dans la politique car elle set l’élite a expliqué le premier ministre.

Pour SoumayelouBoubeyeMaïga, les jeunes doivent apprendre à construire leur vie en suivant les étapes normales au lieu de courir vers la facilité. Enfin, le PM dira à la jeunesse d’avoir des perspectives de l’espérance, passant par la confiance en soi afin d’amener les autres à avoir confiance en elle.

Comme on pouvait s’y attendre, plusieurs questions ont été soulevées par les jeunes parmi lesquelles nous retenons l’épineuse question de la paix et la réconciliation. La – dessus, le premier ministre a fait savoir que la diversité du pays constitue un défi majeur et, si on en prend garde, on risquerait de créer plus d’incompréhensions que de solutions. Il dira ensuite qu’il faut des alternatives crédibles pour aboutir au processus de paix et de la réconciliation. Toujours sur la question, le PM a également laissé entendre que l’intérêt que les autres portent au Mali, est sa stabilité. Par conséquent, il faut être conscient de cet intérêt géopolitique. Le PM a rassuré que le processus de désarmement continue et ira jusqu’à son terme car cela est une contrainte que le gouvernement veut résoudre sans que cela ne se répercute sur ses projets.

A la question de l’organisation des élections crédibles, libres et transparentes et à la date indiquée, le locataire de la primature a rassuré que les élections prochaines auront bel et bien lieu quoi qu’il advienne. Pour lui, l’élection est l’expression des citoyens et sans ces élections il n’y aura pas de survie de la Nation. Il a ensuite exhorté les jeunes às’impliquer dans le processus car c’est avant tout de leur avenir dont il est question.

La question de la sécurité n’a pas échappé au débat. La dessus, le premier ministre n’a pas passé par quatre chemins pour montrer la volonté du gouvernement à finir avec l’insécurité en allant chercher l’ennemie jusque dans sa tanière.

Abdoul Salam Togola, secrétaire général élèves et étudiants du Mali a lui, interpellé le premier ministre sur la question de la sécurité routière singulièrement sur la route de l’Université de kabalaoù beaucoup d’étudiants meurent à la suite d’un accident de route ; et celle de la promesse de « Un Étudiant, Un Ordinateur »du président de la république. Le PM a répondu avec assurance que le Président tiendra sa promesse dans un bref délai. Quant au réaménagement de la route de Kabala, la somme d’un milliard et demi a été déjà déboursée et des dispositions sont en cours pour régulariser la circulation et assurer la sécurité autour du campus a-t-il rassuré.

Pascaline Saye

