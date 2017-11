L’eau est une chose importante pour la population mondiale et l’accroissement de cette population conduit à une augmentation de la demande d’eau pour la production et pour d’autres fins aussi. De nos jours, cette denrée rare et ses ressources sont menacées à cause de plusieurs facteurs à savoir : les effets du changement climatique, les impacts négatifs des activités de l’homme, le manque de coordination pour sa bonne gestion. S’il n’y a plus assez d’eau pour satisfaire les besoins de tout le monde et que les cours d’eau font face à des menaces, Il n’en demeure pas moins qu’il y’a une nécessité de trouver de solutions idoines pour une gestion intégrée des ressources en eau.

L’eau est indispensable à la vie, elle n’est donc pas un bien comme les autres. L’économie de l’eau est un vecteur essentiel de l’amélioration des conditions de vie et de la cohésion de la société tout entière.

Ces aspects doivent être au cœur des stratégies qu’entendent développer les acteurs et usagers des ressources en eau en général et de ceux des usagers des retenues d’eau pour une meilleure gestion du précieux liquide.

La gestion actuelle des ressources en eau implique les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile et le secteur privé, etc.

Car, les enjeux de la gestion d’eau sont important de nos jours, ils posent en termes de disponibilité à l’ensemble des usagers situés en aval des ouvrages dans le cadre de l’allocation des ressources en eau, et se trouvent être impactés par des effets néfastes des changements climatiques et de variabilité climatique.

Cette situation met en relief la crise croissante en eau qu’affrontera le monde dans les années à venir mais surtout pour développer les concepts d’une gestion concertée et intégrée des ressources en eau pour y faire face en vue d’un développement durable.

Il est évident que l’eau est au cœur du développement durable. De ce fait, les ressources en eau, ainsi que la gamme de services qu’elles peuvent rendre, contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l’environnement.

De la nourriture à la sécurité énergétique, en passant par la santé humaine et environnementale, l’eau contribue à l’amélioration du bien-être social et à une croissance équitable, affectant les moyens de subsistance de milliards d’individus.

En ce sens, il est nécessaire de créer une commission de gestion des eaux, au niveau des retenus d’eau dans l’optique de garantir un partage équitable des ressources en eau des barrages au profit de l’ensemble des acteurs et usagers situés en amont et à l’aval de ses infrastructures.

Il faut également sensibiliser les acteurs et usagers des barrages sur l’utilisation des différentes techniques d’économie d’eau en période d’étiages, en vue de parvenir au respect de principes de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).

Par ailleurs, vue l’augmentation de la demande en eau et les risques croissants de dégradation des ressources en eau ainsi que les conditions climatiques peu favorables, les Etats doivent impérativement s’engager à mettre en œuvre des initiatives pour la gestion Intégrée des ressources en eau. En clair, il faut un cadre institutionnel qui doit conduire à terme à une gestion intégrée des ressources en eau. Notamment la mise en place d’outils techniques et économiques, la mise en place de structures appropriées de gestion, la mise en place d’un cadre législatif adéquat, des activités concrètes de gestion et de protection des ressources en eau. Il faut également une gestion transfrontalière concertée de cette ressource.

Une bonne gestion des ressources en eau, est un défi auquel la population mondiale doit relever. Car ne dit-on pas que l’eau est source de vie. Alors, si cette matière est un élément essentiel pour la vie des êtres humains, sa gestion durable interpelle tous les acteurs et usagers pour un meilleur avenir et un développement radieux.

Ousmane Baba Dramé

