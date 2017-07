Le président de la Commission Défense de l’Assemblée nationale et non moins fils du président de la République, Karim Kéita, consiste un véritable danger pour la liberté d’expression et de manifestation. Il est opposé farouchement contre tous propos et manifestations contre la mauvaise gestion de son père, IBK, président de la République.

Communément appelé Katio, Karim Kéita de son état est un gestionnaire de parc automobile. Fils du président de la République, il est aujourd’hui parmi les grands décideurs de l’avenir du Mali. Se croyant Dieu sur terre depuis l’ascension de son père à la magistrature du pays, le nom de Katio est malheureusement cité dans presque toutes les sales affaires. Pis, il s’attaque à tous les journalistes qui dénoncent ses faux business sur le dos de l’Etat et sur la gestion catastrophique de son père. Notre confrère du journal ‘’ Le Sphinx’’, Adama Dramé, a été trainé en justice par lui. Le fiston national qui réclamait 4 milliards de FCFA au Directeur de publication du journal ‘’ Le Sphinx’’, a mordu la poussière au procès. Malgré ce revers, Katio ne baisse pas les bras dans son dessein malsain contre la liberté d’expression et celle de manifestation. Puisque le leader des loubards qui ont bloqué violemment le sit-in des mouvements ‘’Trop c’est trop’’ et ‘’ça suffit’’ devant l’ORTM, le mercredi 19 juillet 2017, est l’un de ses très proches. L’empêchement du sit-in a été condamné par certains acteurs démocratiques. Car, une démocratie qui fonctionne prend en considération les critiques et suggestions du peuple et encourage cet exercice. Un mauvais système démocratique prôné par Katio, par contre, perçoit ces éclairages comme des manifestations de jalousie, de défoulements ou des frustrations.

Selon des indiscrétions, ces loubards qui ont empêché par force le sit-in autorisé par les autorités, travailleraient pour la sécurité privée de Katio depuis bientôt 2 ans. Ils sèmeraient la terreur en agressant les gens les nuits à Bamako notamment les journalistes et activistes, ils sont au nombre d’une centaine recruté et formés pour soit disant une société de gardiennage mais en réalité ils ont d’autres missions qui est de semer la terreur à tous ceux ou celles qui s’opposent à Karim Keita.

En tout cas, par ses pratiques le fiston national qui est un danger pour la liberté d’expression et de manifestation, contribue beaucoup au degré de disgrâce de son Père dont le choix semble le plus regrettable des maliens dans l’histoire.

A.Touré