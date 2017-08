Le Syndicat national des banques et établissements financiers (SYNABEF) a annoncé avoir déposé un préavis de grève de 72 heures pour protester contre « le licenciement abusif » de leur camarade, Issaka TRAORE, de NSIA-Assurances.

Les travailleurs des banques et assurances du Mali en veulent au Directeur général de NSIA- Mali, M. DJEKET et son adjointe Mme BOSSO, pour avoir licencié leur camarade Issaka Traore au motif que le comité syndical de la société qu’il pilote a demandé la prise en compte de la réduction de l’Impôt sur le traitement des salaires (ITS), décidée par l’Etat du Mali.

Si l’on en croit le secrétaire administratif du syndicat national des banques et établissements financiers (SYNABEF), Ahmadou BAH, la grève de 72 heures va couvrir la période comprise entre le 22, 23 et 24 aout prochain. Elle est la conséquence de l’intransigeance de la direction du groupe ivoirien NSIA-Mali, qui méprise et répugne le personnel et voire l’administration locale. Même la Direction nationale du travail a dû faire face à NSIA et les syndicalistes sont clairs : « on ne peut pas travailler dans un pays et ne pas respecter ses lois. Nous demandons, juste la révocation sans délai du Directeur général et son adjointe de NSIA ASSURANCES pour irrespect délibéré et flagrant des lois. » Si les doléances ne sont pas satisfaites, le SYNABEF passera à la vitesse supérieure : la grève illimitée.

Baba Dembélé