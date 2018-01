Ce gabelou bon teint qui a gravi tous les échelons de la douane, avant de devenir Ministre du commerce depuis la période de transition en 2012, est désormais au temple des immortels. En effet, il a démenti les commentaires de ses détracteurs, qui prédisaient, un bref passage au gouvernement. Des personnes de mauvaise foi, sont allés jusqu’à dire qu’il a payé pour être dans les gouvernements successifs post transition ce qui s’est avéré faux. S’il est resté membre du gouvernement, c’est tout simplement grâce à son talent d’organisateur et son génie. Il a apporté une batterie d’innovations, pour soulager et les populations et les commerçants. Son sens élevé de la responsabilité, a permis de soulager les plus démunis, pendant les mois de carême. Mais comme le dirait l’autre, même le prophète paix et salut sur lui n’a pas fait l’unanimité.

Badou S. Koba

