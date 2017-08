Les membres de Lion club de la région 12 ont tenu la 1ère assemblée Générale au Grand hôtel Azalai de Bamako, le 29 Juillet 2017. La cérémonie était présidée par Moussa Toumany Diakité, le tout nouveau gouverneur du district 403A1 en présence de Yacine Faye Sidibé PR de la région 12.

L’objectif de cette rencontre était de prendre contact avec le nouveau gouverneur du district 403A1 et de rappeler les objectifs. La PR de la région 12 Yacine Faye Sidibé se réjouit d’être la 1ère région à abriter la visite du gouverneur du district 403A1. La visite du gouverneur a pour but de constater les actions que mènent les Lions de la région 12 dans le cadre de la promotion du club. Pour elle, la région 12 s’engage à accompagner le gouverneur dans l’accomplissement de ses missions.

Moussa Toumany Diakité, gouverneur du district se dit satisfait du dynamisme des clubs de Bamako, d’avoir une communication plus ouverte. Il a placé son mandat sous le signe de la paix et l’augmentation des services rendus par les clubs. Au cours de cette mission, il s’attèlera sur 5 grands axes prioritaires à savoir, la problématique de l’effectif et la formation, le rôle et la présence des femmes dans le Lionisme, la jeunesse, les œuvres sociales et la communication. Par rapport aux œuvres sociales, le gouverneur mobilisera, les Lions et Leos à faire face à une situation d’urgence sanitaire mondiale en faisant de la sensibilisation sur la maladie qui est le diabète. Le diabète est la 8ème cause mondiale de la mortalité. Selon lui, une médiation tous azimuts doit être faite et entretenue pour contribuer à renforcer l’image de marque de notre association et nous rapprocher des communautés que nous servons.

Le gouverneur a rappelé le message du président Naresh qui dira que «les Lions changent le monde une communauté après l’autre, en répondant à des besoins locaux et dans le monde entier. Nous sommes 1,4million d’hommes et de femmes pour qui la générosité est un geste du cœur. En ouvrant ensemble, nous pouvons atteindre des objectifs plus ambitieux et avoir un impact supérieur. Les membres de l’assemblée se sont engagés à accompagner le gouverneur et à le soutenir pour l’atteinte de ces objectifs.

Diam Wagué