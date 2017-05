Le Lions clubs International est la plus grande organisation de clubs philanthropiques (dits clubs service) dans le monde. Il est né en 1917, de l’idée de Melvin Jones, un homme d’affaires de Chicago, âgé de 34 ans, qui disait « qu’on ne va pas bien loin si l’on ne fait pas quelque chose pour quelqu’un d’autre »

Le Lions club international représente, aujourd’hui, 46 000 clubs et 1,36 million de membres dans 201 pays ou régions géographiques dans le monde.

Le Mali fait partie du District 403A1 qui compte 2398 membres de 9 pays qui sont regroupés au sein de 8 régions, comptant 17 zones constituées par 98 clubs et 48 Leo clubs.

Le Mali a été érigé en région autonome avec deux zones en 2015. Le « lionisme » est rentré au Mali le 13 janvier 1958 avec la création du Club Bamako Sokala.

Il a fallu attendre 34 ans pour la naissance d’autres Lions clubs, Bamako Mélina, Bamako Yeelen, Bamako Sigui, Sikasso Dèmè, Bamako Phoenix, Bamako Caïlcédrat, Bamako Ciwara, Bamako Cauris, Bamako la Ruche, Ségou Sikoro, Koutiala Coton et Bamako Benkan.

Le premier malien Gouverneur de District fut le Lions Mama Tapo (2012-2013). Moussa Toumani Diakité sera le deuxième, pour l’année 2016-2017. Il a été intronisé lors de la convention Congrès du District à Accra hier. Les œuvres sociales réalisées par les Lions du Mali avec l’appui de la fondation du Lions clubs international comprennent sans être exhaustif :

La lutte contre la cécité (Projet SIGHT FIRST) : plus de 4 milliards de FCFA , la lutte contre le diabète, la tuberculose, la bilharziose, la drépanocytose : plus de 150 millions de Fcfa.

L’aide aux lépreux : création et soutien permanent au village post-cure de Samanko : plus de 250 millions de Fcfa, la construction d’arbres et protection de l’environnement : plus de 10 millions de FCFA. En outre, un des principes de base de l’association est de « rendre à autrui un service désintéressé » avec comme devise, « Nous Servons ».

Les Lions du Mali demande à tous les Maliens de se mobiliser pour faire du mandat du Gouverneur Moussa Toumany Diakité un succès pour une année de solidarité, de parage et de paix, telle est sa devise.

Youma