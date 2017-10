Le Gouverneur Moussa Toumany Diakité a tenu sa première réunion de cabinet avec les honorables membres du Conseil des Gouverneurs de l’Afrique de l’Ouest. Objectif : servir 200 millions de personnes par an d’ici 2021. C’était au Grand Hôtel de Bamako, le 28 octobre 2017.

« Solidarité, partage, Paix », tel est le leitmotiv des lions. 19 pays, 500 lions qui ne visent que 5 axes principaux a indiqué le Gouverneur Moussa Toumani, l’homme qui la conduite des destinées des lions Clubs International au sein du District 401 A1 depuis le 1er juillet 2017. Il a rappelé que la 100ème Convention Internationale de Chicago s’est achevé dans une circonstance émouvante lorsque le Past Gouverneur de District Jean Baptiste SO lui a retiré le ruban bleu de Gouverneur élu en lui transmettant son collier de commandement de Gouverneur 2017-2018. Pour le gouverneur Moussa Toumani Diakité, ceci a attesté que son mandat sera marqué par le nouveau cadre de service Mondial des Lions. Pour lui, ce nouveau cadre vise à atteindre un objectif précis appelé objectif de LCI Forward qui est de servir 200 millions de personnes par an d’ici 2021. Dans cette optique, M Diakité dira que tous les lions doivent aider à promouvoir ce nouveau cadre qui met l’accent sur 5 axes principaux, à savoir la vue, la faim, l’environnement, le Cancer pédiatrique et surtout le Diabète qui est la nouvelle orientation mondiale de service depuis la Convention du Centenaire de Chicago 2017. Il a indiqué que le président international, le Dr Naresh Aggarwal, a invité tous les Lions du monde entier à promouvoir la force de soi, la force de l’action et la force du service et à relever ce défi du nouveau cadre de service mondial des Lions pour marquer le départ de leur deuxième Centenaire. Il a signifié sa satisfaction de l’engagement des Lions de tous les pays qu’il a parcouru, des Lions qui ce sont véritablement engagés pour faire triompher l’idéal de Melvin John. Le Gouverneur Diakité a saisi l’occasion pour soumettre à l’examen et au vote le budget de l’exercice arrêté à 60 185 874 FCFA net des reversements au District Multiple, à la LCIF, à Médico Lions Clubs de France et au District LEO de 27 371 025 FCFA. Selon lui, les cotisations brutes comprenant les reversements s’élèvent à 87 556 899 FCFA.

Fakara Faïnké

