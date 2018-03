Mamadou Igor Diarra l’auteur du livre ‘’C’est possible au Mali’’ à qui certains confient des ambitions pour la présidentielle 2018, était l’invité de la radio Klédu, le jeudi dernier. Il s’est livré à un véritable ‘’One man show’’.

D’entrée de jeu, il a indiqué que son livre ne vise pas IBK, en personne, mais une contribution de sa part pour faire changer les choses.

Selon Mamadou Igor Diarra cela fait environ 5 ans que les sociétés SOMAPEP et SOMAGEP n’ont pas reçu de financement à hauteur de souhait. Ce qui pourrait expliquer la mauvaise performance de ces sociétés d’Etat.

Répondant ç une question nos confrères, l’orateur s’est interroger en ces termes,

« Qui vous adit qu’IBK se présentera ? »

Jouant sur son background, Igor Diarra a indiqué qu’il n’a jamais ni au président ATT ou IBK de le nommer ministre. « On me l’a demandé et je l’ai accepté. », explique t-il.

« J’ai toujours dit ce que je pensais. C’est peut-être l’une des raisons de mes passages éphémères dans les gouvernements sous ATT et IBK. », ajoutera l’ancien ministre.

Poursuivant sa logique, Igor Diarra a tancé les vieux de la classe politique. Il estime que les vieux (ndlr : IBK et Soumaila Cissé) qui ont des problèmes de santé ne doivent plus se lancer dans la course au pouvoir.

Parlant de finance son domaine de prédilection pour avoir été ministre de ce département, l’économiste affirme que la Loi des Finances 2018 prévoit 25 milliards de francs d’investissement dans nord du Mali. A ce titre, il a soutenu que l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger comporte beaucoup d’insuffisances. Avant d’ajouter que ce texte n’a jamais été présenté sur la table du Conseil des ministres.

Il estime qu’il y a beaucoup de gaspillage des deniers publics. Un gaspillage qui dit-il, peut servir à augmenter le salaire des fonctionnaires. Igor Diarra affirme que c’est possible au Mali. Car, il comptabilise 50 milliards de nos francs dépensés par nos institutions, 2 milliards donnés aux partis politiques. Pour lui, c’est exagéré pour un pays pauvre comme le Mali. Il se demande pourquoi l’Etat doit financer les partis politiques? A ses yeux cela n’a pas de sens.

L’ancien ministre demande de revoir le train de vie de l’Etat. Car, il estime que les salaires peuvent être augmentés si l’on dimunie dans les dépenses de l’Etat qui s’élèvent à 50 milliards par ans.

Très en verve, l’enfant de Markala, soutient qu’être 1er producteur de coton en Afrique ne suffit lorsque le prix d’achat est décidé hors du pays. « C’est là où le bas blesse. », dit-il.

Partant, il a avoué n’avoir pas tout dit dans son livre et que ce n’est que le début.

