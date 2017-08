Le pouvoir et son entourage ont-ils plus de respect envers ceux qui utilisent directement la violence, les armes comme moyen d’expression et de revendication que ceux qui demandent pacifiquement de considérer leurs propositions pour faire avancer le Mali ? La question a son pesant d’or, à la lumière de ce qui passe actuellement dans notre pays.

Nous restions certains que le pouvoir tend vers sa fin. Cela est indéniable. Certainement IBK et son environnement précipiteront leur départ par la violence. Son deuxième mandat est déjà hypothéqué avec ce comportement irrationnel dans cette affaire de la révision constitutionnelle. « Leur orgueil et leur suffisance les conduiraient vers l’irréparable et cela très bientôt », soutient un analyste de la scène politique, tellement qu’IBK et son entourage sont entêtés qu’ils affichent un regard haineux vers les autres bons maliens qui subissent depuis quatre ans les sévices d’un pouvoir qui ne connait que le langage de la force.

Ils respectent les Touareg de la CMA parce qu’ils ont eu à s’exprimer par la violence en égorgeant des dizaines de militaires à Aguelhok et ils continuent à tuer, à violer et à persécuter des pauvres populations de la région au vu et au su du pouvoir qui ne trouve d’alibi que de réviser de force notre constitution en donnant tout le pouvoir d’un roi au président de la République et excluant certains bons maliens de la course aux prochaines élections présidentielles.

De toutes les façons qu’IBK et son entourage sachent que les maliens sont aujourd’hui plus que jamais divisés au profit des bandits armés de la CMA. Même si ce référendum ne se tient plus, les maliens restent divisés avec ceux qui se disent bons maliens et ceux qui se disent mauvais maliens car ils ne peuvent pas se présenter aux futures élections présidentielles. Nous sommes dans l’œil du cyclone, pour en sortir se serait pas facile. Comment peut-on aimer les mauvais maliens au profit des bons maliens qui se sont toujours soumis aux caprices de ce pouvoir irresponsable et indigne?

Nous sommes sidérés et restions stupéfaits par le comportement de ce pouvoir. Le chaos est certain et très prochainement.

Oumar Traoré