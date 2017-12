Afin de lutter contre les maux qui gangrènent la jeunesse du quartier, les jeunes de Faladié Socoura ont décidé de prendre leur destin en main. Ils s’organisent en association pour éradiquer les fléaux qui ont pour noms Consommation et vente de drogues, implantation de machines à sous dans les maisons, balani show, vols, viols, safaris de motos etc.

Les jeunes sont soutenus dans ce combat par les notabilités traditionnelles et religieuses du quartier ainsi que toutes les couches socioprofessionnelles.

Le samedi 2 décembre dernier, une rencontre a eu lieu entre les jeunes et les sages du quartier devant la mosquée de Faladié.

A l’issue de cette longue réunion d’échanges où toutes les sensibilités se sont exprimées, il a été convenu de la mise en place d’une Commission chargée de concevoir les actions à mener dans le cadre de cette louable initiative.

Sékou Tamboura

Commentaires via Facebook :