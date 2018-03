Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, l’association initiative de soutien aux actions de Tiéman Hubert Coulibaly (ICSAT) a remis un panneau de signalisation aux habitants de Faladié-Sema. A travers ce geste, l’association veut jouer sa partition dans la lutte contre l’insécurité routière.

Les amis du président de l’Union pour la démocratie et le développement (UDD) et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ne sont pas restés en marge de la célébration de la fête internationale de la femme. Ils ont mis la journée de 8 mars à profit pour organiser une grande manifestation à Faladié-Sema. Au cours de cette cérémonie, les membres de l’association ont remis un panneau de signalisation aux habitants de Faladié-Sema. Ce panneau servira à signaler la présence ou le passage des enfants pendant les heures de rentrée et descente de l’école.

A travers cette initiative, l’association veut jouer sa partition dans la sensibilisation contre l’insécurité routière qui fait chaque jour des morts dans la ville de Bamako.

Pour Fousseny Diarra, président de l’ICSAT, l’association offrira dans les jours à venir d’autres panneaux à d’autres quartiers de Bamako.

Notons que l’association est composée des jeunes et des femmes de Faladiè, Kabalan, et Niamakoro. Elle vise à soutenir les actions de Tiéman Hubert Coulibaly. L’association vise également à contribuer à la promotion de l’homme politique, inciter les responsables politiques à plus d’égard par rapport au développement local.

Diamouténé, Stagiaire

