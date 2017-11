Par le respect de ses engagements, le maire de Kalaban-Coro Hamandoun Tiecoura Diarra a mis à la disposition de Gouana un corbillard mais a aussi doté la mairie de quatre(4) véhicules 4X4. La cérémonie de remise des clés de ces véhicules a été faite le samedi 25 novembre dans les locaux de la mairie devant les autorités administrative, religieuse et coutumière de Kalaban-Coro.

Six mois après son installation, le maire Hamandoun Tiecoura Diarra, comme il a promis pendant les campagnes électorales, a offert à la population de Gouana un corbillard .En plus de cela, pour faciliter le travail à ses agents dans le domaine de l’assainissement, du foncier, de l’urbanisme et du recensement et la planification, 4 véhicules 4X4 ont été mis à la disposition de la mairie. Le coût total de ces véhicules est de 98 millions de nos francs.

Dans son mot de bienvenue, le chef de village de Kalaban-Coro a félicité le maire pour le respect de beaucoup de ses promesses. Il a , au nom de tous les chefs de villages des 12 villages de Kalaban-Coro, invité le maire à faire plus pour la satisfaction des populations.

Le président de la société civile de Kalaban-Coro a à son tour félicité le maire Diarra pour cette exemplarité. Il a déclaré que par ce geste, le maire a prouvé à la population que ses impôts et taxes servent à quelque chose d’utile. Aux dires de M. Lamine Coulibaly, beaucoup reste à faire car la population de Kalaban-Coro souffre de beaucoup de maux dont le problème de route qui crée pas mal d’accidents en longueur de journée.

Quant à Mme Aida Coulibaly, présidente de la CAFO de Kalaban-Coro, elle a laissé croire que cette remise des clés des véhicules est la première du genre dans l’histoire de la mairie de Kalaban-coro. Elle a aussi rassuré le maire de la disponibilité des femmes de Kalaban-coro quand le besoin se fait sentir. « Nous, les femmes de Kalaban-Coro sommes prêtes à accompagner le maire et sortirons à chaque fois qu’il nous fera appel », a-t-elle promis.

Au nom de la jeunesse de Kalaban-Coro, Abdoulaye Coulibaly a félicité le maire et son équipe pour avoir encouragé la population en la prouvant ce que servent son impôt et taxe. Pour lui, beaucoup reste à faire car la jeunesse de Kalaban-Coro souffre plus qu’on imagine. Ce sont les jeunes qui meurent en longueur de journée par accident à cause du manque de route. Le président des jeunes de Kalalaban-Coro a enfin rappelé le maire qu’il y a pas de maison des jeunes dans leur commune.

Dans son discours, le maire Hamandoun Tiecoura Diarra a précisé que ces véhicules ont été achetés par les fonds de la mairie. « Ces véhicules ne nous ont pas été donnés par des partenaires. Nous les avons achetés et c’est avec les impôts et taxes que vous payez qu’ils ont été acquis »,a-t-il déclaré. Il a précisé que ces 4 véhicules ont été achetés à 98 millions de nos francs. Aux dires du maire Diarra, la mairie a jugé nécessaire d’acquérir ces véhicules pour faciliter les travaux aux agents dans 4 services que sont le foncier, l’assainissement, l’urbanisme et le service du recensement et planification. Le maire a invité la population à avoir confiance à son équipe qui est prête à relever les grands défis. Ceux à qui ces véhicules seront confiés, le maire les a invités à un bon entretien.

Parlant du don du corbillard à la population de Gouana, le maire a laissé entendre qu’il a juste respecté les engagements qu’il a pris pendant les campagnes électorales. Le maire a promis que dans les jours à venir, la mairie va non seulement s’octroyer 20 camions pour évacuer les déchets solides mais aussi la création d’un dépôt de déchets solides qui ira jusqu’à 10 hectares.

Hamandoun Tiecoura Diarra a enfin promis qu’il va assumer sa responsabilité sur la situation de la route de Kalaban-Coro ; « j’ai plusieurs fois interpellé les autorités compétentes sur la situation de la route de Kalaban-Coro -Kabala. Plus 50.000 étudiants vont étudier à l’université de Kabala à partir de décembre. Les enfants ne peuvent pas continuer à mourir. Je vais prendre une décision ferme », a-t-il promis.

Boureima Guindo

