Au Mali, les municipalités sont au cœur de la préoccupation pour l’atteinte dès l’Objectifs du Développement Durable N°6 (ODD N°6). A la Mairie de la Commune VI du District de Bamako nous avons voulu comprendre comment cette municipalité dans son PDESC (Plan de Développement Economique Social et Culturel), tient compte de l’ODD N°6, pour la satisfaction des besoins primaires des populations. C’est la troisième Maire Adjointe Mme Dougnon Delphine Dougnon qui a répondu à nos questions

Pour elle, les questions liées à l’eau et l’assainissement sont des questions au cœur des préoccupations des autorités communales, c’est pourquoi le secteur AEPHA, tient une place de choix dans le PDESC, plus de 30% du budget est réservé à ce secteur. Parce qu’il s’agit d’améliorer le cadre de vie de la population de la Commune VI. Par conséquent, la Mairie, à travers le conseil, a accordé une place de choix à ce secteur dans ce programme ambitieux de cinq 5 ans. Ainsi, malgré les immenses efforts, le problème d’eau se présentent avec acuité tout comme l’assainissement affirme Mdm Dougnon dans sa Commune. Pour elle, la plus peuplée et la plus vaste des six (6) Communes du District de Bamako est confrontée à des difficultés pour l’AEPHA surtout pour ce qui est des nouveaux quartiers (logements sociaux). Alors si nous partons avec le principe minimum de cinq (5) litres d’eau par personnes et par jour, le défi est énorme pour la collectivité.

Pour ce qui est de l’assainissement Mdm le maire il reste une préoccupation au même titre que l’eau les deux sous-secteurs sont interdépendants. Cependant, l’assainissement est aujourd’hui le plus grand défi du District de Bamako et la Commune VI ne fait pas exception.

Toutefois, malgré, ses maigres ressources, la commune vi, a initié des actions pour doter tous les quartiers de la commune en kits d’assainissement. Afin que les populations à la base puissent s’approprier les questions d’assainissement. Pour qu’elles soient au cœur de leur propre assainissement.

A titre de rappel, vers mi décembre 2016, la commission voirie et assainissement a initié un projet afin de doter les quartiers des « petits matériels d’assainissement ». Ces matériels étaient composés de brouettes, de gans, des pelles, de cache nez, etc. Ce sont au minimum dix de ces matériels qui ont été offerts à ces quartiers. Ce sont les Maires délégués, en collaboration avec les chefs de quartier qui ont été responsabilisés de gérer ce projet. Il s’agissait donc de décentraliser l’assainissement pour que chaque mois, au moins, pour que ces populations puissent initier des journées d’assainissement.

Pour Mdm Dougnon les ODD sont une préoccupation des responsables de la commune VI, c’est pourquoi ces ODD sont au cœur du dispositif du PDESC en terme de planification, Nous avons conscience des défis, il s’agit de s’organiser d’avantage pour la mobilisation de ressources pour qu’on puisse être au cœur de ces ODD.

Pour Mdm Dougnon, la Mairie est un démembrement de l’Etat, en conséquence, il doit accompagner les collectivités pour atteindre les ODD. Sans cet accompagnement, malgré celui des partenaires, tous les objectifs ne seront pas atteints.

Mdm le maire a terminé son propos en interpellant l’ensemble des acteurs pour d’avantage d’engagement et d’initiatives d’ici 2030 car le temps impartis peut paraitre suffisant mais, il est à l’épreuve des défis du secteur.

Il est important de comprendre que les Nations Unies ont adopté les Objectifs du Développement Durable en septembre 2015 lors d’une Assemblée Générale à New York. Du coup, tous les pays membres de l’ONU se sont engagés pour l’atteinte des ODD d’ici 2030. Les ODD comptent 17 objectifs dont l’ODD N°6 et 169 cibles.

Y. KONATE

