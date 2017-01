L’Institut de géronto-géréatrie « Maison des Ainés » a tenu la 16 ème session de son conseil d’administration…. ? (Quand). Présidée par le ministre de la Solidarité et de l’action humanitaire Hamadoun Konaté, cette session avait pour ordre du jour : les études et recherches réalisées ; le renforcement des compétences ; l’organisation des relations intergénérationnelles ; la communication et le fonctionnement courant de l’Institut.

Ayant pour vocation de produire des savoirs sur le vieillissement, l’Institut a fourni en 2016 des données importantes qui serviront de repère pour la gestion des problèmes des personnes âgées dans notre pays. Pour cette catégorie de la population, la tranche d’âge des personnes handicapées est comprise entre 60 et 70 ans soit 70,3 %. Ce taux est évolué de 38 % d’handicapés physiques, 31 % d’handicapés visuels,16,3 % d’handicapés auditifs, 2,2 % d’handicapés mentaux et 11,9 % de polyhandicapés. Etant pour la plupart des analphabètes, ces veilles personnes souffrent d’hypertension artérielle. Ensuite, une étude faite sur le sida, révèle que ces personnes âgées ne savent pas qu’elles peuvent contracter cette maladie. De ce fait, elles ignorent ces modes de transmission.

Cependant, le Programme d’appui aux personnes âgées démunies (PAPADEM) traduit les résultats des études et recherche réalisées. Il s’appuie sur la formation des agents en gérontologie et a recours à la technique des journées intergénérationnelles qui constitue in fine un outil opérationnel adapté, déjà expérimenté à Niono, Koulikoro, Kita et Taliko. En ce qui concerne le volet financier, il faut noter qu’en dépit de la diminution du crédit alloué à l’Institut par rapport à 2015, d’importantes réalisations ont pu être enregistrées.

De même dans le domaine financier, on constate avec beaucoup d’intérêt une augmentation des fonds propres avec un taux de réalisation de 118,99% à la date du 30 novembre 2016. Ainsi, ceux-ci ont passé de 10.000.000 en 2013 à près de 50.000.000 en 2016.

Diakalia M Dembélé