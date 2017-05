La cérémonie d’ouverture des journées des activités socio-éducatives de l’édition 2017 s’est tenue le mercredi 10 mai 2017 à la maison des jeunes de Bamako sous la présidence du Chef de Cabinet du ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne Cheick Oumar Coulibaly, avec la présence remarquée de Nanamoye Haïdara conseillère technique, des invités de marque et du directeur des lieux Baba Mahmoud Arbi. La cérémonie de clôture a eu lieu le vendredi 12 mai 2017 aux environs 18 heures en présence du secrétaire général du département Drissa GUINDO. Des cadres pionniers et personnes ressources étaient également présents.

Organisées par la maison des jeunes en partenariat avec les autorités scolaires de la rive gauche de Bamako à savoir les Centres d’Animation Pédagogique de Bamako-coura et de Bozola, ces activités se sont déroulées pendant trois jours du 10 au 12 mai, au cours desquelles les jeunes ont fait des démonstrations culturelles et éducatives intéressantes.

La Maison des Jeunes, l’une des infrastructures socio-éducatives du Mali qui a pour missions de contribuer à l’éducation de la jeunesse en vue de son plein épanouissement par la promotion des activités socio-éducatives ; mettre à la disposition des jeunes un lieu approprié d’information, de rencontres et hébergement ; d’organiser des loisirs sains à l’intention des usagers vient d’organiser sa 13e édition des journées des activités socio-éducatives (JASE) la semaine dernière. Une édition qui au départ en 2004 était connue sous le nom de « Sambè Sambè Show ». Mais vu l’engouement qu’elle a créé auprès des partenaires et surtout des jeunes, la maison jeunes soucieuse de l’avenir des jeunes du pays a saisi l’occasion pour permettre aux enfants d’apprendre tout en s’épanouissant. C’est pourquoi l’édition s’est étalée sur trois jours et a pris le nom de Journées des Activités Socio-éducatives en 2008. Et depuis, ladite édition est rentrée dans la tradition de la Maison des Jeunes.

Cette année les écoles qui avaient été invitées étaient le Groupe Scolaire Mamadou Konaté du CAP de Bamako Coura classée quatrième à l’issue des différentes prestations, l’école fondamentale de Sans Fil du CAP de Bozola, troisième, l’école ex-base aérienne du CAP de Bamako-coura positionnée deuxième et l’école SEGA Diallo également du CAP de Bozola a occupé la marche supérieure du podium.

Notons que le thème des activités socio-éducatives de l’édition de cette année était « le développement de la santé de reproduction en milieu- jeunes ». Une problématique qui interpelle tout bon citoyen sur la situation sanitaire reproductive des adolescents et des jeunes dans notre pays. Les élèves des écoles partenaires ont produit en sketch, chorégraphie et poésie pendant les trois jours en relation avec le thème. Le choix du thème n’est pas fortuit car l’échec scolaire est dû en majeure partie des grossesses non désirées des filles qui auraient pu être évitées. Mais arrivent par manque de sensibilisation.

Il est important de souligner qu’en marge des JASE avant la cérémonie de clôture le vendredi dans l’après-midi, une exposition photo a été organisée sur l’esplanade de la maison des jeunes pour rendre hommage à Bakari Traoré dit Bakari Pionnier, par le reporter Hamidou Diawara, en collaboration avec l’association des pionniers du Mali.

