Depuis sa sortie de prison, Sidiki Diabaté, qui a bénéficié d’une liberté provisoire, est resté emmuré dans un silence. Après la sortie de sa compagne Mamacita Sow, le jeune griot malien rompt le silence.

Libéré de prison depuis le mardi 29 décembre dernier, le chanteur malien Sidiki Diabaté avait préféré garder le silence. Même la sortie de sa compagne, dont les accusations de violences l’ont conduit en prison, ne l’ont pas poussé à réagir. Dans ses déclarations, Mamacita Sow avouait être « fatiguée mentalement et physiquement ».

« Donc qu’il soit libéré ou pas, je n’ai rien à dire au fait. Si la justice a décidé ainsi, c’est que ça doit se passer ainsi. Mais je suis épuisée mentalement et physiquement. Moi je ne peux pas sortir. Si je sors, on me regarde bizarrement. Je ne peux pas être dans les endroits publics », avait réagi Mariam Sow.

Le lendemain, à l’occasion de la nouvelle année 2021, le musicien malien sort de son mutisme pour s’adresser, à travers sa page Facebook, à ses fans, ses proches, et même aux autorités maliennes, ignorant royalement son ex-compagne Mamacita Sow, dont les accusations de faits de violences et blessures l’ont conduit à la maison d’arrêt de Bamako.

« Mes chers fans, chers amis, chers collaborateurs, les grandes familles griottes, les artistes, les activistes et blogueurs, les anonymes du Mali, d’Afrique et du monde, c’est du fond du cœur que je vous adresse mes remerciements les plus sincères », a, selon Africa Top Success, indiqué Sidiki Diabaté.

« À vous tous qui avez cru en moi. À vous tous qui m’avez témoigné tant d’attention et d’affection. À vous tous qui m’avez montré votre infaillible soutien de près ou de loin. Et à vous tous qui avez porté ma peine à bout de bras du début jusqu’aujourd’hui à travers vos prières, vos messages, vos visites (Grand P lui a rendu visite en prison), vos vidéos etc… », a poursuivi le jeune griot malien.

« Vous avez été d’un grand réconfort pour moi et ma famille. Que le tout puissant vous bénisse tous ainsi que vos familles respectives. À nos autorités, je tiens à vous rassurer de ma disponibilité sans faille jusqu’à la fin de la procédure », a conclu le chanteur qui dit se conformer aux décisions de justice.

Source : Afrik.com

