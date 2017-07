Au Mali, 135 ex-travailleurs intoxiquĂ©s au plomb lors de leurs annĂ©es passĂ©es dans un laboratoire spĂ©cialisĂ© dans l’Ă©tude des minerais portent plainte devant la Cour des droits de l’homme de l’Union africaine. Une plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par la FĂ©dĂ©ration internationale des droits de l’homme (FIDH) contre l’Etat malien, accusĂ© de n’avoir pas su protĂ©ger ses citoyens.

Ibrahima Bemba a travaillĂ© huit ans au sein du laboratoire ALS. Le Malien n’en est pas sorti sans sĂ©quelle. « J’étais dans la salle des dosages, je faisais le mĂ©nage, raconte-t-il. Il y a des produits toxiques donc j’ai toujours des problèmes de vue et des migraines. Il a fallu mĂŞme que le collectif des travailleurs revendique qu’il y ait des analyses sanguines qu’on appelle les tests de plomb. Normalement, c’est prĂ©vu deux ou trois fois par an. Mais ce n’était pas fait. Mais quand les analyses se faisaient, on n’avait pas accès aux rĂ©sultats. Pour avoir accès aux rĂ©sultats, il a fallu encore combattre la direction ».

Les taux de plomb étaient deux à trois supérieur au maximum autorisé, ce qui a eu des conséquences irréversibles pour certains travailleurs. Le laboratoire a été condamné dans de rares procédures individuelles à des dommages et intérêts.

Epuiser tous les recours

Mais selon l’association malienne de dĂ©fense des droits de l’homme, les juridictions nationales n’ont pas fait leur travail. D’oĂą la plainte contre l’Etat du Mali. « Ils ont portĂ© plainte pour coups et blessures volontaires, explique Me Moctar Mariko. Les juridictions maliennes n’ont pas examinĂ© du tout cette plainte pendant au moins trois ans. Ils ont saisi toutes les autoritĂ©s juridiques du Mali, en passant par les procureurs et mĂŞme au niveau du ministère de la Justice. Ils ont mĂŞme saisi le ministre des Mines, l’INPS [Institut national de prĂ©voyance sociale] et personne n’a daignĂ© rĂ©pondre Ă cette plainte. VoilĂ pourquoi quand ils sont venus Ă nous, nous avons choisi d’aller devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ».

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est une juridiction supranationale. Le verdict rendu s’imposera donc Ă toutes les parties. Les plaignants rĂ©clament notamment le droit d’ĂŞtre indemnisĂ©s et de pouvoir bĂ©nĂ©ficier d’un suivi mĂ©dical.