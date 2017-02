Welcome! Log into your account

« Il a pris des congés, quelques jours de repos et il en a profité pour faire un contrôle », reconnaît-on à la présidence. Ibrahim Boubacar Keïta est bel et bien en France, bel et bien pour raisons médicales, mais « aucune inquiétude à avoir », promet-on au palais de Koulouba. « Il ne s’agit que d’un suivi, en droite ligne de l’opération qu’il avait subie », souligne-t-on.

