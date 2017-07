Samedi matin a eu lieu Ă Bamako, une nouvelle manifestation, Ă l’appel de l’opposition et de l’organisation de la sociĂ©tĂ© civile, pour dire non au projet de rĂ©forme constitutionnelle du prĂ©sident Ibrahim Boubacar KeĂŻta. Si l’affluence a Ă©tĂ© moindre que celle du rassemblement du 17 juin dans la capitale malienne, les manifestants ont pu visiblement se faire entendre.

Moins de monde que lors de la précédente manifestation d’une même fronde de refus de la révision constitutionnelle. Moins de monde, mais du monde en rouge ; tee-shirts rouges, casquettes rouges, cartons rouges, c’était la couleur dominante au cours de ce meeting.

Moins de monde, mais plusieurs slogans « Non à la révision constitutionnelle », « Touche pas à ma Constitution ». Et tour à tour, au cours du meeting, leaders d’associations, syndicalistes et hommes politiques de l’opposition ont pris la parole devant le public pour exprimer leur colère et pour demander avec force le retrait du projet de révision de la Constitution.

IBK recule mais…

Le prĂ©sident IBK a donc reportĂ© sine die, Ă une date non encore fixĂ©e, le rĂ©fĂ©rendum sur sa rĂ©vision constitutionnelle initialement prĂ©vue le 9 juillet. Mais, le chef de l’Etat malien se refuse Ă abandonner son projet de rĂ©forme. « Il n’en fait qu’Ă sa tĂŞte », raillent notamment ses dĂ©tracteurs. En tout cas, du cĂ´tĂ© du pouvoir, s’il y a des signes d’apaisement, il n’y a pas de signes de volontĂ© de retrait du projet du rĂ©fĂ©rendum. Pas pour le moment. L’avis de la Cour constitutionnelle est attendu et après, la dĂ©cision politique qui sera prise par le prĂ©sident Ibrahim Boubacar KeĂŻta sera scrutĂ©e.

L’entourage du président malien semble un peu divisé. Certains disent : « oui, il va faire le geste qu’il faut, il va jouer la carte de l’apaisement à fond ». D’autres pensent : « non, pour le moment il est question de reporter le référendum, mais il faut le faire assez rapidement, et il n’est pas question de le reporter pendant longtemps ».