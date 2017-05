La justice économique consiste à redistribuer les bénéfices reçus par l’Etat à tous les nécessiteux de la République ou bien la mise en place des structures qui profiteront à tous. Les profits engendrés par un État doivent être redistribués de façon intelligente afin que la population en profite de façon directe ou indirecte. Ces profits proviennent généralement de la croissance permettant à un nombre de pays de créer des emplois, comme dans certains pays occidentaux.

En Afrique, singulièrement au Mali, la croissance semble être invisible ou purement théorique. Notre budget est déficitaire et ce n’est pas ça le problème. Nous avons un problème sociologique de chômage et des lacunes systémiques qui minent la société entière; c’est à dire la mauvaise gestion des ressources financières et naturelles et surtout le déni des compétences au profit de l’affairisme. Faire face à de tels fléaux exige des impératifs de sévérité dans presque chacun de mes textes: La loi et sa stricte application contre toute atteinte aux biens publics. La culture de l’excellence s’impose face au laxisme dans notre société et cela est une urgence.

M.Dembélé