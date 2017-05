En prélude à la probable visite d’Emmanuel Macron au Mali, les Maliens des Etats-Unis et plus précisément la coordination des Mouvements pour la Paix le Dialogue et la Réconciliation Nationale au Mali (C.M.P.D.R.N.M). Occasion pour ladite coordination de fustiger la classe politique et la jeunesse maliennes.

La coordination des Mouvements pour la Paix le Dialogue et la Réconciliation Nationale au Mali (C.M.P.D.R.N.M).

Le Mouvement Mali ko – yéré -ko, cellule des Etats Unis, a appris avec satisfaction et à travers les medias la prochaine visite au Mali du Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron.

Nous membres de la coordination, ne pouvons que nous réjouir de cette visite. Nous avions, dès les premiers jours de son élection, souhaité qu’il mette le Mali au cœur de ses priorités durant les 100 premiers jours de son mandat et d’éclaircir le rôle et la présence de l’armée française au Mali, une armée considérée à nos yeux comme une force coloniale d’occupation.

Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue au Mali en attendant d’être suffisamment édifiés sur les conclusions de cette visite.

Critiquer, revendiquer, condamner font partie de nos droits sans oublier aussi qu’on a des devoir vis-vis de notre patrie. Il s’agit de la défendre en tout temps, tout lieu et en toutes circonstances.

Les Maliens doivent se mettre debout pour soutenir nos vaillants soldats qui, malgré les maigres moyens font preuves bravoures, de dignité et de loyauté.

Le constat est amer au regard d’une classe politique décevante à cause de son manque de courage à dire la vérité a la France par crainte de perdre les aux élections. Une insulte à leurs électeurs ; d’une jeunesse déboussolée et inconsciente et qui assiste passif face à une guerre sécession.

Maliens et Maliennes le pan de la solidarité malienne est fissuré ! Soyons plus-que jamais soudés ! Ne laissons aucun passage à l’ennemi ! Exigeons la levée de l’Embargo sur les Armes afin que notre vaillante armée puisse accomplir sa mission régalienne (la sécurité sur toute l’étendue du territoire malien, la libre circulation des personnes et de leurs biens).

Vive le Mali Un et Indivisible, Vive la Paix Vive l’ARMEE MALIENNE, les FAMas !

La Coordination

Diocolo Coulibaly