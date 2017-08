Le mouvement “Waati sera” pour exiger la libération de Kidal et obtenir la neutralité de la France dans la crise entre la plateforme et la Cma donne rendez-vous aujourd’hui à 14 heures devant l’ambassade de France. Et cela malgré les mises en garde du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a déclaré la semaine dernière que « la France est un pays ami qui doit être traité comme tel et nous y veillerons ».

Après un premier sit-in le 3 août dernier, le mouvement “Waati sera” et plusieurs autres associations sont attendus ce vendredi 18 août à partir de 14 heures devant l’ambassade de la France pour exiger de la France le retour de l’Armée malienne dans la région de Kidal et obtenir sa neutralité dans le conflit entre la Cma et la plateforme. Le mouvement demande aussi au président de la République française de faire la lumière sur son “agenda caché” au Mali dans les plus brefs délais. Cette nouvelle manifestation s’annonce comme une défiance au chef de l’Etat IBK qui avait annoncé qu’il ne tolérera pas une autre manifestation anti-français en défendant que “La France est un pays ami qui doit être traité comme tel…”. Il avait surtout dénoncé que ” Des bruits assez inquiétants qui tendent à mettre en cause les pays alliés ; notamment, ceux qui furent à nos côtés quand le pays était en danger, quand la survie du pays était en cause. Qu’aujourd’hui, on en vienne à manifester bruyamment contre un pays ami dans des termes inamicaux, n’est pas conforme à la tradition malienne. Ce n’est pas conforme à nos valeur et civilisations. Nous ne tolérons pas ce genre de comportements. Je dis aussi qu’il faut savoir quels sont les intérêts stratégiques du Mali aujourd’hui et demain dans un temps où ce pays ami est fortement engagé à nos côtés dans la mise en place de la Force du G5 Sahel dans les conditions qui ne sont pas données à tout le monde…”.

Hier, après une consultation de son bureau, le mouvement “Waati sera” a maintenu son mot d’ordre. “Le meeting est maintenu, nous donnons rendez-vous à tous les Républicains à 14 heures devant l’ambassade de France…”, a lancé Kibili Demba Dembélé, son coordonnateur. La réunion du bureau d’hier faisait suite à l’assemblée générale tenue le mercredi 16 août 2017 suivie par des centaines de membres et sympathisants du mouvement. Au cours de cette assemblée, le mouvement a insisté sur sa détermination à aller jusqu’au bout pour la satisfaction de ses doléances qui ne sont autres que la libération immédiate des régions du nord du Mali des griffes des jihadistes et acolytes, le retour des Forces armées maliennes à Kidal.

Adama Diabaté

(Stagiaire)