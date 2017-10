Le samedi 28 octobre 2017, la salle de conférence de l’hôtel Massaley a accueilli la fratrie lignagère Mansarenna. A l’occasion, le point des activités, la présentation et l’adoption du nouveau bureau de la fratrie ont été faits.

Cette matinée du samedi 28 octobre a vu une foule des grands jours, convergée vers l’hôtel Massaley. Là, les porteurs du patronyme KEITA, KONATE, KONARE, DAYON, DANTE, SOUMANO, GUINDO, même Coulibaly et autres alliés, ont pris d’assaut la salle de conférence dudit hôtel, désormais plein comme un œuf.

Les travaux ont débuté par l’intervention très solennelle du maitre de la parole, le griot Diogo KOUYATE de Kenioroba, assisté du joueur de Bolon Brehima DIABATE de Karan. Diogo a planté le décor dans un langage parfaitement élaboré, en faisant la genèse et la présentation des faits saillants de la grande civilisation du manden.

A sa suite, une présentation succincte des activités déjà faites par la fratrie a été détaillée. Cela a été suivi par le retrait de la commission d’investiture qui est par la suite revenue présentée un bureau Mansarenna de 27 membres. Ce bureau est dirigé par le docteur Etienne KEITA, ophtalmologue de son état. Il est assisté de 6 vice-présidents dont Mme SImpra Diorobo KEITA ; Dialla KONATE, Gaboune KEITA, Famaghan KEITA ; Mamadou KONATE, Lamine KEITA.

Etienne KEITA, Le président investi de Mansarenna, s’est ensuite adressé à l’assemblée. Il a appelé les mansarens, pris individuellement, à être chacun un ambassadeur de la fratrie. Il a ajouté : « nous devons être fiers d’appartenir à cette belle famille. On ne devient pas Mansaren mais on nait Mansaren ».

Pour finir, Etienne a rappelé ses frères et sœurs qu’il n’est jamais trop tard pour reprendre la bonne voie jadis empruntée par nos ancêtres ; cela, pour notre prospérité et celle de nos descendants.

Pou revenir à la direction de Mansarenna, sachons que le président est appuyé par des conseillers spéciaux, au nombre de trois. Six commissions de travail sont crées. Il s’agit de la Commission Finances ; Commission Communication, Documentation et TIC ; Commission d’Organisation et de Mobilisation ; Commission Culture, Arts et Sports ; Commission Education, Développement et Promotion ; Commission Santé et Environnement.

Ces commissions sont respectivement dirigées par : Karounga KEITA ; Seybou KEITA ; Abdoul Karim KEITA ; Diara KONATE ; Prof Diola KONATE et Modibo Karim KEITA.

Alors, pour Mansarenna, les choses sérieuses ont commencé. Le défi semble très lourd mais pas du tout insurmontable, a laissé entendre Dialla KONATE, un des vice-présidents de la fratrie.

A noter que l’association Ginna Dogon, le footballeur Salif KEITA DOMINGO et l’Honorable Niamey KEITA ont honoré cette AG de leur présence.

Seybou KEITA

