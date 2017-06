De milliers de manifestants étaient dans la rue ce samedi 17juin 2017 à l’appel de plusieurs associations et partis politiques, regroupés dans la plateforme ‘’AN TE A BANA’’, pour le droit et la démocratie afin de montrer à l’opinion nationale et internationale, leur opposition à l’égard d’une révision non nécessaire à l’heure où l’ETAT doit faire face à des problèmes plus sérieux au Mali.

Les manifestants dans une parfaite illustration de force compacte disent en avoir marre avec cet acte du régime qui vient s’ajouter à la situation déjà saturée de problèmes. Tous ceux qui étaient présents à l’occasion démontrent une rupture entre sa majesté BOURAMA KEITA et son électorat de 2013. Sur les affiches on ne pouvait lire que « ne touche pas à ma constitution », « on veut pas », « non », « carton ROUGE » et des slogans traitants le régime de tout genre comme « IBK, Zéro ». L’opposition semble avoir réussi un grand coup avec cette rare occasion où elle est en synergie avec la société civile pour une même cause ,celle de se réunir pour non seulement montrer leur désaccord à l’encontre du projet de révision mais aussi d’user de tous les moyens possibles pour un retrait pure et simple du dit projet. Les quelques élus (35) ayant voté contre le projet de révision étaient considérés comme seuls représentants de la société à l’assemblée nationale. De la place de la liberté au boulevard de la bourse du travail, les manifestants en grande majorité étaient munis d’un carton rouge pour dire au régime qu’il n’était plus permis de continuer l’aventure.

Si cette première mobilisation s’est faite sans incidents majeurs, les organisateurs mettent l’état en garde des blocages survenus aux abords des ponts en vue d’empêcher les populations de la rive droite d’accéder au lieu de la manifestation. Après les allocutions des leaders et organisateurs, le rendez-vous est donné pour le 1er juillet si rien n’est fait par l’Etat pour retirer le projet engagé.

ISSA DJIGUIBA