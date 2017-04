Un atelier de formation de cinq jours (10 au 14 avril 2017) à l’intention des candidats aux marchés publics, s’est ouvert lundi à la Maison du Partenariat Angers Bamako. Il porte sur les «techniques de réponses aux appels d’offres des marchés publics de fournitures et de travaux : préparation des offres, contractualisation et gestion du contrat conformément aux dispositions du niveau code des marchés publics de 2015 du Mali». Organisé par le cabinet ICP Sarl (cabinet d’expertise, de conseil, et de formation en passation et gestion des marchés publics et privés), l’atelier fait suite au constat que les programmes de renforcement des capacités dans le domaine des marchés publics au Mali, ne prennent pas suffisamment en compte les candidats, soumissionnaires et titulaires de la commande publique. Dans le but donc de combler cette insuffisance. L’objectif de la formation, indique le formateur et non moins directeur général du cabinet ICP Sarl, Mathieu Gnoléba Meguhe, est de permettre aux participants de : comprendre les mécanismes légaux et règlementaires qui fixent les règles entre les autorités contractantes et les candidats aux marchés publics ; savoir prendre la décision de participer (seul ou en groupement) ou non à un appel à concurrence ; maitriser les outils d’aide à la réponse aux appels la concurrence ; appréhender tous les aspects de l’exécution d’un contrat de marchés publics ; savoir préparer un recours né du processus de passation et d’exécution des marchés publics.

Durant les cinq jours de formations, dit-il, nous allons abordés huit modules, afin de vous permettre d’être mieux sur les questions techniques de réponses aux appels d’offres des marchés publics de fournitures et des travaux. Il s’agit de généralités (notion sur les terminologies à maitriser, le cadre juridique et institutionnel des marchés publics, qui peut obtenir un marché public ? quelles sont les seuils et les différentes procédures de passation des marchés publics ? principaux articles à connaitre) ; comment identifier et sélectionner les marchés et quels supports de communication selon la procédure ?; Quels sont les documents d’appel à la concurrence à connaître?; Approche méthodologique pour répondre efficacement aux appels à la concurrence. Ils aborderont aussi comment est attribué le marché du point de vue de l’autorité contractante ?; l’exécution du marché ; traitement du contentieux de la passation et exécution des marchés publics; les sanctions applicables aux candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Hadama B. Fofana