Pour accueillir l’un de ses porte-paroles Mohamed Youssouf Bathily, alias ‘’Ras Bath’’ de retour d’une tournée en Europe, la plateforme ‘’An tè A Bana Touche Pas à Ma Constitution’’ a organisé un meeting, le jeudi 3 août, devant la Bourse du travail. Un seul message était à l’ordre du jour: le retrait pur et simple du projet de révision constitutionnelle initié par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta.

On pouvait noter à ce rassemblement la présence d’Amadou Thiam, 1er vice-président de la plateforme non moins président du parti ADP-Maliba avec à ses côtés Tiébilé Dramé, du PARENA, Soumaïla Cissé de l’URD ainsi que des leaders de la société civile. Une fois de plus, les Bamakois se sont massivement mobilisés pour demander le retrait pur et simple du projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Ce meeting intervient après trois manifestations organisées pour la même cause.

Dans son intervention le porte-parole de la plateforme ‘’An tè A Bana’’, Amadou Thiam, dira que l’heure n’est pas à la révision constitutionnelle et que d’autres sujets plus urgents et importants doivent être discutés et résolus. S’adressant au président IBK, il dira: « Nous sommes sortis aussi aujourd’hui pour lui prouver que le moment n’est pas propice, par conséquent l’inviter à retirer son projet sans problème ».

S’agissant du procès de Mohamed Youssouf Bathily Alias ‘’Ras Bath’’, il indiquera que le verdict livré par le tribunal de la Commune IV, juste au moment où la plateforme est en pleine ascendance dans sa lutte n’est qu’un acte d’affaiblissement et par ricochet une provocation. C’est d’ailleurs sur cette note que son camarade de lutte Tiébilé Dramé structurera son invention. Selon lui, pour l’amour du pays et par respect pour son peuple IBK doit simplement retirer son projet.

Après ces deux leaders politiques, certains jeunes bouillants de la plateforme, notamment Etienne Fakaba Sissoko et Ibrahim Kebe avec un ton plus menaçant diront que ce meeting est un dernier avertissement de la plateforme à IBK afin qu’il retire son projet.

En effet si ces derniers ont entretenu le public pendant plus deux heures, l’homme le plus attendu était, Ras Bath membre de la plateforme ‘’An tè A bana’’ qui est revenu d’une tournée à l’extérieur du pays. Comme une super star, son accueil a drainé une foule immense qui l’a escorté de l’aéroport à la bourse du travail, parcourant plusieurs kilomètres dans un bain de foule.

Après avoir dénoncé plusieurs maux qui gangrènent la gouvernance au Mali, l’idéologue de la génération ‘’Choquer pour éduquer’’ s’est prononcé sur le verdict livré du tribunal de la CIV qui l’a condamné à un an d’emprisonnement ferme et le paiement d’une amende de 100 000FCFA, pour incitation à la désobéissance des forces de défense. Selon lui, ce verdict est tout simplement politique et il a qualifié le Procureur de la République du TGI CIV de politique.

Par Moïse Keïta