Le dimanche 8 octobre 2017, le Rassemblement pour la paix et la réconciliation au Mali (Ankabèn) a tenu au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako, un meeting de soutien à la paix, aux Forces armées Maliennes (FAMA) et au Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). C’était en présence des membres du gouvernement dont le ministre de la jeunesse et de la construction de citoyenne, Amadou Koïta, des honorables députés dont l’honorable Karim Keïta, le fils d’IBK, des membres de la majorité présidentielle et de nombreuses autres personnalités. Au cours de ce meeting le porte parole de Ankabèn, l’honorable Moussa Timbiné, 1er vice-président de l’Assemblée nationale, a invité l’ensemble du peuple malien à l’union sacrée.

«Nous sommes ici pour soutenir la Paix, pour soutenir nos vaillantes Forces Armées et de sécurité, pour soutenir le visionnaire, l’homme de paix, l’infatigable bâtisseur, je veux nommer Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita, Président de La République. Car pour nous, la reconnaissance est une vertu qui doit être placée au centre de nos actions », c’est par ces mots que le porte parole de Ankabèn, l’honorable Moussa Timbiné a commencé son allocution.

Avant d’inviter l’ensemble du peuple malien à l’union sacrée. « Nos frères et sœurs qui animent nos forces de défense et de sécurité sont nos héros de tous les jours. Partout, leur engagement et leur sacrifice font la fierté de notre peuple dans sa riche diversité. Partout, loin de ceux qui leurs sont chers, dans la solitude et l’adversité du terrain, ils affrontent le danger, ils donnent jusqu’à leur vie pour que vive le nom Mali, pour que survive la dignité et la liberté de notre peuple.

Faisons en sorte qu’ils ne se sentent ni seuls, ni sans soutien encore moins abandonnés. Nos FAMA donnent tout ce qu’elles possèdent à la mère patrie, y compris le bien le plus précieux qu’est la vie », a-t-il dit. L’honorable Timbiné s’est réjoui de l’équipement des Famas à travers leur dotation par des avions de combat. Aux dires du porte parole de la Plateforme Ankabèn, sans la paix, rien n’est sûr, rien n’est gai, rien n’est réjouissant.

« Voilà pourquoi, An Ka Ben et tous les Maliens soutiennent la paix et se coaliseront pour elle afin de la donner sans restriction aux générations présentes et en faire un héritage certain aux générations futures. C’est pour toutes ces raisons que nous réaffirmons notre engagement sans faille à continuer d’œuvrer pour la renaissance de notre pays, pour son rayonnement, pour sa marche irréversible sur le chemin de l’honneur, sur la voie du développement et du progrès », a conclu Moussa Timbiné. Durant le meeting, il y’a eu des prestations d’artistes.

Aguibou Sogodogo