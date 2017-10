La formation Mali Kunko a, elle seule, mobilisé plus de 500 membres lors du meeting du 8 octobre dernier du mouvement ” An Kan ben “ au stade omnisport Modibo Kéita.

Plusieurs associations de la société civile, mouvements et partis politiques ont pris part le dimanche dernier, au meeting de soutien aux actions du président de la République, à l’armée malienne et à la paix au stade omnisport Modibo Kéita organisé par le Mouvement “An Kan ben”. L’association Mali Kunko s’est fait remarquer lors de cette rencontre par sa grande mobilisation. Elle a grossi la foule par la mobilisation de plus de 500 membres dans les tribunes du stade.

Pour Ismaël Coulibaly, président de l’association, le choix de leur soutien aux actions du président est tout simple :”Nous sommes tous jeunes au sein de notre association et parmi les différents présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays, s’il y a quelqu’un qui s’est réellement occupé de la jeunesse, c’est évidement IBK. Pour preuve, durant ses 4 ans au pouvoir, il a eu à nommer deux Premiers ministres jeunes. Aussi, il a fait la promotion des jeunes dans l’actuel gouvernement et dans des postes stratégiques de l’administration”. Selon lui, au-delà des jeunes, le président s’est aussi investi à améliorer les conditions de vie de nos militaires et aussi de doter nos Famas de matériels de combats dont l’acquisition récente d’avions de combats sur fonds propre. Ce n’est pas tout : ” il a également tenu sa promesse à savoir, la création des 200 000 emplois, la subvention aux agriculteurs et le désenclavement à travers des infrastructures routières. C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de participer à ce meeting et de soutenir les actions du président de la République et de notre armée”, a souligné le président de Mali Kunko. Il a aussi salué le choix du président de la République de surseoir la révision constitutionnelle. Un acte qui, selon lui, prouve à suffisance qu’il a l’amour de la patrie et sa disponibilité à écouter son peuple.

Ismaël Coulibaly a remercié El hadj Cheick Oumar Gadjigo dit le “Chat” opérateur économique pour son accompagnement constat à leur association surtout pour les actions de soutien au président IBK.

Maliki Diallo