Le mouvement Alternance du célèbre chroniqueur malien, Youssouf Ali Bathily, alias Rass Bath, a tenu un grand meeting de sensibilisation des populations en vu des prochaines élections, présidentielle 2018 notamment. Même si une autorisation du procureur du tribunal de 1ère instance de la commune IV s’est opposée à la tenue du meeting, Rass Bath aura quand même passé son message, pour qui aura vu tant de monde mobilisé derrière lui. C’était au terrain bélier de Lafiabougou en Commune IV du district de Bamako, le mercredi 01 novembre 2017.

Rass Bath et les siens étaient une fois de plus dans la rue, le principal sujet portait sur les cartes biométriques pour les élections à venir, au centre l’élection présidentielle qui suscite de plus en plus d’engouement à quelques encablures de 2018. Il n’est de secret pour personne que le jeune chroniqueur Rass Bath s’est lancé dans une campagne sans répit de sensibilisation et d’éveille de conscience des citoyens maliens, les jeunes en particulier, à s’intéresser, sinon à participer à la vie de la nation, à travers ses émissions radiophoniques (choquer pour éduquer), et ses multiples déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du pays, à la rencontre des Maliens pour parler du Mali sans tabou, ni cache-cache.

Après le projet de référendum constitutionnel et divers sujets, M. « choquer pour éduquer » fait face maintenant aux enjeux des élections que préparent notre pays, notamment la présidentielle de 2018.

Se présentant au terrain du meeting avec son autorisation de tenir le meeting qui lui serait accordé par la mairie, Rass Bath fut surpris de voir les policiers encerclés les lieux pour faire le bloc au meeting, avec une autorisation du procureur du tribunal Commune IV, un certain Dramane dit Drani. Une équation à deux inconnues, il s’est alors contenté de lire son autorisation aux fans qui ont de partout fait le déplacement pour la pertinence du sujet, sinon de tout ce que leur dise monsieur Rass « la voix et les yeux du peuple ». Après cette courte déclaration faite par Rass, les acclamations venaient de partout, on peut là affirmer que Rass Bath aura passé son message, pour qui aura vu ce beau monde mobilisé autour de lui.

Pourquoi deux autorisations pour un seul meeting ? D’où est venue la deuxième s’opposant à la tenue de ce meeting ? Ne sommes nous pas en démocratie ?

De toutes les façons, cet état de fait n’aurait aucun impact sur la machine Rass Bath qui roule au rythme du changement dans ce pays, comme le sait plus d’un aujourd’hui. Comme il aime le dire, les Maliens choisiront en 2018 un président de leur choix, rien ne sera imposé, et seule la voix des urnes décidera, à cet effet, « il y aurait déjà un plan quelque part pour tricher en 2018, notamment avec plus de 900 mille cartes en détention illégale, ou bien d’autres conspirations en cours ».

Après le retrait de Rass Bath, nous avons approché certains fans venus au meeting, à l’image de Samba Sidibé qui nous réitère son soutien à Rass Bath « Je suis à ce meeting parce que Rass Bath est l’un des meilleurs chroniqueurs au monde. C’est une première au Mali que quelqu’un fasse lever toute la population comme ça, ca veut dire que ce qu’il fait est bien. C’est la raison de ma présence, et puis je n’oublie pas de dire qu’il est entrain d’éveiller la conscience de toute la jeunesse malienne, et au de-là. Il était prévu 16 heures pour le démarrage du meeting, nous avons été surpris de voir à notre arrivée la police du 5ème arrondissement poster sur les lieux avant que Rass Bath même ne vienne, pour dire que le meeting n’aura pas lieu, alors que nous avons reçu l’autorisation des autorités. La police n’a touché à personne à ma présence, mais elle tenait aussi une fiche sur la quelle était écrite une autorisation, peut-être du procureur, d’annuler le meeting de Rass Bath. Nous sommes désolés vraiment, mais nous remercions quand même Rass Bath, et nous serons toujours avec lui. Il n’a pu passer son message, mais il est venu se présenter à nous, et nous a dit l’objectif du meeting annulé. Mon dernier mot, j’appelle la population au changement, à soutenir les personnes qui veulent notre bien comme Rass Bath. Donc ensemble pour manifester notre soutien à Rass Bath toujours »

Ibrahim Kalil TOGOLA

Commentaires via Facebook :