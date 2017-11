La Jeune chambre internationale (JCI), en partenariat avec les Grands moulins du Mali (GMM) a lancé la 2e édition du concours des meilleurs fermiers 2017. Cette information a été portée à la connaissance des journalistes au cours d’une conférence tenue le samedi 18 novembre 2017 dans la salle de conférence des Grands moulins du Mali.

Aux dires des conférenciers, Papa Diop (Jci), Yaya Coulibaly (consultant) et Abdoulaye Konaté (Grands Moulins du Mali), le concours des fermiers du Mali, initié par la Jeune chambre internationale avec le sponsoring de la marque Bunafama des Grands moulins du Mali, est un cadre de promotion de l’élevage des volailles au Mali car le secteur avicole regorge d’énormes potentialités en termes de production, de création d’emplois et de richesses. Donc, l’instauration du concours permet aux Grands moulins du Mali de d’appuyer et d’accompagner les petits producteurs avicoles, des fermiers non industriels (qui constituent 90 % des 600 fermes à Bamako) en termes d’aliments pour volailles, d’équipements et d’expertise.

Les conférenciers ont expliqué que la première édition avait été organisée en 2016 par les GMM et a tenu toutes ses promesses. Pour pérenniser cette belle initiative visant à promouvoir l’élevage au Mali, la Jeune chambre internationale Bamako Elite s’est portée garante pour l’organisation du concours des fermiers 2017 avec les Grands moulins du Mali comme sponsor officiel de l’événement.

Termes de référence du concours

Selon Papa Diop, le concours des fermes avicoles est une sorte de récompense de bonne pratique d’élevage et de contrôle, des respects de conseils prodigués à travers les formations, les brochures, les messages radiodiffusés et télédiffusés, des institutions techniques supports de cette filière tels que IER, Fifam, Dnpla, Dnsv, Anam, Ctc, Dnep, etc. “Pour cette première édition de la JCI (2e des GMM), le concours portera sur les fermes avicoles de Bamako et ses alentours (159 Km). Et le concours s’étendra sur la gamme poulets de chair et pondeuses. Le concours est ouvert à toutes les fermes disposant d’un effectif minimum de 500 sujets en pondeuses et de 200 sujets en poulets de chair. Les fermes industrielles ne sont pas concernées par le concours qui vise à reconnaître et encourager les petites unités de production dans leur développement (fermes à sol)”, a-t-il précisé, avant de remercier le ministère de l’Elevage et de la Pêche pour ses efforts remarquables de développement dans le domaine et toutes les structures qui accompagnent au quotidien l’élevage au Mali et plus particulièrement l’aviculture.

Dans les critères de classement, il sera tenu compte des aspects alimentation des volailles par Bunafama, des normes de pratique de l’élevage comme l’hygiène, les installations techniques. “Nous espérons que ce concours apportera une valeur ajoutée à l’effort déjà en place pour encourager les populations à s’engager davantage dans cette filière”, a souhaité Papa Diop.

Les récompenses

Selon les conférenciers, les prix mis en jeu sont très alléchants. La première ferme remportera 60 sacs de Bunafama d’une valeur de 750 000 Fcfa, un sac de Bunafama étant vendu à 12 500 Fcfa. Le 2e aura 50 sacs, le 3e recevra 40 sacs, le 4e sera doté de 30 sacs et le 5e enlèvera 20 sacs. En plus de ces prix, les 10 premiers bénéficieront des lots d’équipements et l’expertise des Grands moulins du Mali pendant une année.

Siaka DOUMBIA

