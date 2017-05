Bamako craint une invasion de riz de mauvaise qualité sur le marché malien. Au pire, le riz dont la qualité douteuse a été signalée par certains médias, sur le marché à Bamako, pourrait être le riz en plastique de provenance de la Chine, selon ces informations. Le département du commerce, à travers la Direction générale du Commerce de la Consommation et de la Concurrence (DGCC), en alerte maximale, a mis en marche sa machine : le magasin contenant une importante quantité de ce riz dont la qualité est mise en doute a été retrouvé à Kalabankoro et mis sous scellé en application à des mesures conservatoires, en attendant les résultats d’un échantillon proposé à l’analyse.

Le Directeur général du Commerce de la Consommation et de la Concurrence, Modibo Kéita, qui produit une lettre circulaire en date du 12 mai, a rencontré hier la presse, dans la salle de conférence de la direction. Cette lettre circulaire n°002 MC-DGCC, destinée aux Directeurs régionaux du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence de toutes les régions du Mali et du District de Bamako, a pour objet, le renforcement du contrôle de qualité du riz importé. « Il me revient que du riz fabriqué à base de plastique serait en vente sur les marchés du Mali. Dans le souci de préserver les consommateurs contre les dangers liés à la consommation éventuelle de ce riz, je vous invite à prendre des dispositions pour renforcer le contrôle de qualité du riz importé », précise la lettre circulaire du Directeur général. Selon lui le souci de protéger les consommateurs maliens est une préoccupation du ministre du Commerce qui suit de près ce dossier. Au niveau du marché le magasin de grossiste mis sous scellé à Kalaban coro, contiendrait plus de 20 tonnes de riz, tandis que 5 tonnes ont été saisies dans un magasin de détaillant. Le riz en plastique est-il déjà dans les assiettes des Maliens ? Affaire à suivre !

B. Daou