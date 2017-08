Chers parents, amis, collaborateurs et anonymes.

Nous souhaiterions commencer ces remerciements par un « merci » envers chacun de vous qui nous avez manifesté votre solidarité. Tombouctou a joué un rôle inoubliable pour que son citoyen d’honneur puisse recouvrer sa liberté injustement atteinte. Monsieur Tamba Doucouré n’a ni volé ni assassiné. Chacun de nous peut-être victime d’une injustice aussi flagrante et indigne.

Mais sans même connaitre tous ceux qui se sont mobilisés, le citoyen d’honneur de Tombouctou est submergé par les larmes de la gratitude et du combat que vous avez mené au moment où il avait le plus besoin de ça. Des hautes personnalités de notre pays ont œuvré de toute leur influence pour arriver à cette issue favorable.

Des citoyens simples se sont exprimĂ©s et mobilisĂ©s avec parfois leur propre fortune. C’est une immense satisfaction pour nous tous et aussi pour Tamba DoucourĂ© personnellement. Homme providentiel des pauvres, des dĂ©munis et de toutes les communautĂ©s, ses bienfaits n’ont pu laisser ses compatriotes indiffĂ©rents.

Que les bonnes volontés qui se sont investies et qui ont requis l’anonymat trouvent notre gratitude. C’est la vraie solidarité qui a permis à ce fils digne de Tombouctou et du Mali de retrouver la plénitude de sa vie et la restauration de son honneur.

Ce n’est jamais facile de crĂ©er une adhĂ©sion pour la cause d’un individu. Les populations de la citĂ© mystĂ©rieuse ont jouĂ© un rĂ´le que je n’oublierai jamais de ma vie. Cela ne m’aurait nullement Ă©tonnĂ©. Je suis une partie de cette population dont la sensibilitĂ© et la solidaritĂ© envers l’autre sont sĂ©culaires.

Les mots sont infimes pour exprimer l’état d’âme de votre frère, collaborateur et ami. Il se doit de vous dire tout simplement encore « Merci »