Mes chers compatriotes,

L’année 2016 s’en va sous une note de désespoir et d’inquiétude pour l’ensemble du peuple malien.

Dans quelques heures, nous allons entamer la nouvelle année 2017, après avoir vécu une année 2016 particulièrement difficile et meurtrière. À cette occasion, je voudrais tout d’abord m’incliner devant la mémoire des nombreuses victimes civiles et militaires, maliennes, africaines et étrangères qui ont perdu la vie en défendant notre souveraineté et l’intégrité de notre territoire. Je réitère mes condoléances les plus attristées à toutes les familles endeuillées et mes souhaits de prompt rétablissement aux nombreux blessés.

Mes chers compatriotes de l’intérieur aussi bien que de l’extérieur,

je voudrais vous présenter, au nom de l’URD et en mon nom propre, mes vœux de Santé, de Bonheur, de Prospérité ainsi qu’à vos familles et proches. Ces vœux s’adressent également aux amis et partenaires du Mali, qui œuvrent inlassablement pour le retour de la paix dans notre pays.

J’ai une pensée émue à l’endroit de nos réfugiés et de nos compatriotes de l’extérieur. Chacun d’entre eux en ce qui le concerne vit des moments particulièrement difficiles et éprouvants. A eux tous, j’exprime mon soutien et ma solidarité.

L’URD, comme d’habitude, suit avec beaucoup d’attention les actions de nos compatriotes de l’extérieur qui se battent depuis quelques temps pour leur liberté et le respect de leur dignité. La récente Motion de censure déposée contre le Gouvernement du Mali en est une parfaite illustration.

Je ne cesserais jamais de rappeler que les maliens de l’extérieur doivent avoir un accès plus facile et efficace à nos consulats de proximité et être traités avec respect et reconnaissance dans leur pays d’accueil.

Les Maliens sont meurtris et humiliés au dedans et au dehors. L’insécurité grandissante et généralisée dans le pays continue de noyer tous les espoirs de paix et de réconciliation. Je profite de l’occasion pour féliciter et encourager nos forces armées et de sécurité qui, malgré la faiblesse de leurs moyens, poursuivent avec détermination la lutte contre les forces du mal, avec l’aide et l’accompagnement des amis et partenaires du Mali. C’est pourquoi je formule également des vœux très ardents pour que notre pays retrouve son honneur, la stabilité, la paix, la concorde et la prospérité.

Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous !

Je vous remercie

Bamako, le 31 Décembre 2016

L’Honorable Soumaïla CISSÉ

Grand Officier de l’Ordre National