Après Konodimini, la ville de Ségou a abrité la 12éme assemblée générale de la caisse Niésiguiso à son siège à Hamdallaye. Cette Assemblée ordinaire a été précédée d’une assemblée générale extraordinaire pour une relecture des textes. Tout compte fait, la caisse Nièsiguiso sort de plus en plus d’un gouffre financier.

L’assemblée générale extraordinaire, a été commanditée par la Bcéao, mais aussi par la Confédération des institutions financières d’Afrique de l’Ouest pour la relecture du règlement intérieur et le statut de la caisse.

Pour ce qui est du règlement intérieur qui est composé de 41 articles, la retouche a concerné 5 articles que sont : les articles l, 5, 10, 12 et 19. Le plus important demeure la suspension du membre 12 mois et plus, voire la radiation de la caisse.

Les modifications du statut de la caisse ont concerné 16 articles sur les 101 articles que compte le statut. Il s’agit surtout de mutualiser les moyens, les efforts pour des services accessibles à tous les membres.

C’est à l’unanimité des 103 sociétaires présents que le règlement intérieur et le statut de la caisse ont été adoptés.

Après, l’assemblée générale ordinaire a été tenue. Cet exercice démocratique a consisté à donner la parole aux uns et aux autres de s’exprimer et de donner leurs opinions, afin de contribuer au développement de l’institution financière.

Le bilan financier, le rapport du comité de crédit, le renouvellement des membres des différents bureaux-conseil de crédit et le Conseil de Surveillance ont été les points inscrits à l’ordre du jour. Le directeur de la caisse zone de Ségou, Mamadou Djiré, à travers un exposé, a étalé la situation de la caisse.

Il ressort à la fin de l’exercice 2015 que le nombre des sociétaires a augmenté de 561 personnes ; soit un total 17 939 membres. L’épargne qui était un peu plus de 895 millions de F CFA est passée à plus de 947 millions F CFA.

Par rapport aux crédits, selon M. Djiré 691 crédits ont été accordés notamment aux agriculteurs, aux éleveurs et aux artisans.

L’encours de crédit au 31 décembre 2015 s’élève à 725 millions F CFA et est descendu à 684 millions F CFA en 2016. Pour autant, plus de 90 millions de F CFA reste en souffrance. Tout compte fait, la caisse Niesiguiso engrange un bénéfice de 366 millions F CFA contre 202 millions F CFA en 2015.

De l’exposé du conseil de surveillance, c’est-à-dire l’organe chargé de surveiller toutes les opérations en vue de veiller au bon fonctionnement des opérations de la caisse, il ressort un satisfecit sur la gestion de Mamadou Djiré et son équipe de 15 personnes et les 2 agents d’appui.

La conseillère-marketing a profité de l’assemblée pour présenter deux produits aux sociétaires de la caisse. D’abord le Syscofop, avec lequel, l’individu n’a plus besoin de se déplacer ou de voyager avec son argent. Il lui suffit de déposer son argent dans la caisse Nièsiguiso la plus proche. Une fois à destination, avec un code de quatre chiffres, il peut retirer son argent dans la caisse la plus proche de sa localité de destination.

Money Gram est aussi présente dans les caisses Nièsiguiso. Money Gram permet de recevoir et d’envoyer de l’argent à l’intérieur et à l’extérieur du Mali en toute rapidité et en toute fiabilité.

Dioro Cissé

Moussa Ballo