Basée sur les chants, la danse, les imitations d’artistes, l’éducation civique et morale, l’émission phare de télé réalité de la chaine de télévision panafricaine “Mini Stars” connaitra cette année une innovation. C’est ce qu’a décidé le PDG du groupe Africable Ismaïla Sidibé et initiateur de l’émission. Il l’a fait savoir au cours d’une conférence de presse le jeudi 4 mai au CICB en compagnie de ses collaborateurs Kaba Diakité, Sékou Tangara et Mbaye Boubacar Diarra.

L’émission, qui avait tendance à imposer aux enfants des imitations d’artistes et des modes vestimentaires souvent décriés, sera améliorée en privilégiant les valeurs sociétales, la culture et la citoyenneté. Autrement dit dans la forme l’émission ne change pas mais dans le fond des innovations seront apportées.

Selon M. Sidibé, l’accent sera essentiellement mis sur la culture, la citoyenneté, la connaissance du Mali, son histoire, sa géographie et ses institutions. Et les enfants devraient faire face à une nouvelle épreuve qui ira au-delà de l’imitation classique des artistes.

Placée sous le signe de la maturité, la 9e édition de “Mini Stars” sera coachée par Mbaye Boubacar Diarra qui a promis d’ajouter sa touche à l’émission. Déjà l’émission mobilise des milliers d’enfants de 7 à 12 ans chaque vacance, s’impose aujourd’hui dans le paysage audiovisuel comme le principal rendez-vous des vacances dédié aux tout-petits. Elle a pour but de détecter et de promouvoir le génie des enfants tout en créant une plateforme de brassage entre les enfants d’une part, initier mais surtout inculquer aux enfants les notions de civisme et de citoyenneté.

Le PDG du groupe Africable Ismaïla Sidibé de revenir sur la genèse de “Mini Stars” qui serait venu d’un constat d’absence de cadre approprié de rassemblement et de distraction des enfants pendant les grandes vacances. Aujourd’hui “Mini Stars” fait partie des émissions phares de la chaine de télévision. Les inscriptions prendront fin le 25 mai et la première production est prévue pour le 6 juillet.

Zoumana Coulibaly