Le sujet était au cœur d’une rencontre entre le ministre de la justice et l’Onu-femmes, le 15 Septembre, dans les locaux dudit département sous l’égide du Garde des sceaux Me Mamadou Ismaël Konaté.

Cette rencontre a été l’occasion de passer au crible des problématiques aussi cruciales et actuelle comme les droits des femmes et la violence basée sur le genre. Selon le ministre, l’objectif est surtout de résoudre l’équation de l’accès des femmes à la justice et d’examiner les approches novatrices pour l’évolution positive durable. Aujourd’hui, a-t-il déploré, dans la profession de magistrat et de juges il existe moins 12% de femmes tandis qu’aux niveaux des Cours d’Appel et de la Cour suprême, jusqu’à une période récente, il n’y avait point de femmes. Cette tendance doit être appréhendé et corrigée, a-t-il martelé en promettant d’y contribuer par des appuis techniques à l’endroit des femmes maliennes afin qu’elles puissent exercer convenablement des activités professionnelles. Et de révéler que les autorités politiques maliennes sont engagées aujourd’hui dans une dynamique nouvelle qui consiste à « designer un juge délégué pour les questions de genre au niveau de la chaine pénal en amont »

De bon augure aux yeux du reprĂ©sentant de L’Onu-Femmes, Maxime Huinato. Selon lui, cette rencontre donne espoir Ă la gent fĂ©minine de pouvoir gagner un jour le combat de l’émancipation, avec notamment plus de promotion et de protection pour les femmes.

Notons que l’Onu-Femmes veille à ce que la voix des femmes et des filles soient entendue et à ce que l’égalité entre les sexes et l’autonomisation du genre soit au cœur de tous les efforts de développement.

Amidou Keita