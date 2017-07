Après une carrière bien remplie dans plusieurs structures, Mamadou Sogoba a fait valoir ses droits à la retraite. Le département de la Réconciliation nationale, son dernier poste, lui a rendu un hommage mérité pour service rendu à la nation.

Le chef de cabinet du ministre de la Réconciliation nationale, Mamadou Sogoba, a fait valoir ses droits à la retraite après de loyaux services rendus à la nation. Le personnel du département, avec le ministre en tête, lui a rendu un hommage mérité le vendredi 7 juillet 2017.

C’était lors d’une cérémonie symbolique mais pleine de significations. Elle a été couronnée également d’une remise des cadeaux offerts par le personnel et le ministre de la Réconciliation nationale.

Une belle façon pour célébrer le départ à la retraite de l’ex-chef de cabinet, M. Sogoba. Le personnel du ministère a saisi cette occasion pour remercier leur camarade, ami, M. Sogoba pour ses aimables services rendus au pays et dans le cadre de la réconciliation.

Le secrétaire général du département, Attaher Ag Ikna, a rappelé que Mamadou Sogoba était un grand bosseur avec des qualités professionnelles et managériales inégalées. A l’en croire, M. Sogoba est parti à la retraite mais il est toujours au ministère. Un autre de témoigner qu’il fut un bon collègue, toujours disponible et loyal. Selon lui, il restera une source d’inspiration.

Pour témoigner leur solidarité et reconnaissance, le personnel lui a offert un Ciwara, un exemplaire du livret intitulé “les 20 questions sur l’accord pour la paix et la réconciliation nationale” et une enveloppe symbolique. Très ému par cette marque de considération et d’estime, le natif de Bamako avec larmes aux yeux n’a pas manqué de mot de remerciement pour l’honneur qui lui a été fait par ses collègues.

Pour le ministre, partir à la retraite n’est pas une fin de vie en soi. Au contraire, indiquera-t-il, partir en bonne santé et marquer son empreinte forte au sein de l’administration est l’essentiel. “Le départ à la retraite de M. Mamadou Sogoba n’est pas un adieu, c’est un au revoir”, a ajouté le ministre Mohamed El Moctar.

Artisan de premier plan de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d’Alger, M. Sogoba était avant son départ à la retraite au nom du ministère pour la rédaction de la Charte pour la paix.

A. M. C.