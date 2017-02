Dans la foulée de l’après sommet Afrique-France, nous avons rencontré le ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, M. Amadou Koita, sur ce grand événement qui fut un succès éclatant pour notre pays. Aussi, il s’est prononcé sur l’attaque terroriste perpétrée contre le camp de regroupement du MOC de Gao.

Le ministre pense qu’il est difficile après l’attentat du mercredi 18 janvier certainement abattu moralement de s’étendre sur la réussite du 27è Sommet Afrique-France que notre pays a abrité du 13 au 14 janvier derniers. Une attaque terroriste dont le but recherché est de créer la psychose au sein de l’opinion nationale, et qui prouve aussi le degré de lâcheté et d’ignominie de ceux-là qui ne voudraient pas voir le Mali retrouver la paix, sa cohésion et son vivre ensemble d’antan », dira-t-il.

Pour le ministre Amadou Koita, « Ces gens sans foi ni loi oublient cependant un détail important dans leur minable et mortifère entreprise : c’est qu’aucun acte terroriste ne peut et ne saurait dévier le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, de sa trajectoire. En effet, voici un homme qui aime le Mali, un patriote qui se bat au quotidien pour restaurer la dignité et la grandeur du Mali. Ceux qui ont fait le pari sur l’échec du Mali échoueront lamentablement, car le peuple Malien, sous la conduite éclairée du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, saura se relever et faire face à tous les obstacles, pour l’honneur du Mali, pour le bonheur des Malien ». Avant d’ajouter : « Je peux vous dire que le Président IBK est un homme qui a la baraka. En effet, voici quelqu’un qui a toujours su rester débout fermement sur ses deux pieds, à chaque fois que des détracteurs, des ennemis du Mali l’ont cru à terre » Et de conclure : « Allez savoir comment, et dans quel contexte, le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, avec le soutien des Maliens, des partenaires et des amis du Mali, a pu relever le pari de la réussite du Sommet Afrique-France. De la même manière, et c’est ma conviction, il relèvera le pari de la construction du Mali ».

Rassemblés par A.D