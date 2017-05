Dans sa politique de participation aux œuvres de développement communautaire, les Associations pour le Mali (APM) ont procédé au lancement de ses opérations de consultations médicales gratuites en faveur des personnes âgées. C’était le samedi 20 mai 2017, dans l’enceinte du Centre de santé communautaire (CSCOM) de Kaabancoro. La cérémonie était présidée par le président des APM, Me Mohamed Ali Bathily, en présence du représentant du maire de la commune rurale de Kalabancoro, Lamine Sangaré et celui du Sous-préfet, Hamidou Yalcouyé.

Le Chef de village de Kalabancoro, Mamadou Traoré s’est réjoui de l’organisation des consultations médicales en faveur des personnes âgées de sa localité ainsi que de la visite du ministre Bathily. Selon lui, avec le développement démographique, les limites de Kalabancoro se sont largement étendues. A ce titre, les conflits fonciers autour des terres ont atteint des proportions inquiétantes. Avant de solliciter l’implication du ministre en charge des Affaires foncières afin de circonscrire cette situation source de tension autour de la gestion foncière.

Pour le représentant du Sous-préfet, il a rendu un vibrant hommage au ministre Bathily pour son engagement aux côtés des victimes de litige dans la lutte contre la spéculation foncière. Et de rappeler que les APM se sont beaucoup investis dans la lutte contre les prédateurs fonciers. Il s’est dit heureux de l’organisation des consultations médicales gratuites en faveur des populations de troisième âge de sa circonscription.

Quant au représentant du maire de la commune rurale de Kalabancoro, il a adressé des motions de remerciement aux APM pour avoir initié ces consultations médicales dans sa commune. A le croire, cette activité s’inscrit dans le cadre des œuvres de participations au développement communautaire des responsables des APM de Kalabancoro.

Lui succédant au micro, la présidente des femmes de Kalabancoro, Bakadia Samaké a expliqué à l’assistance la raison de la présence des femmes en particulier celles du troisième âge. Selon elle, cela s’explique par l’appel des responsables de l’association invitant la population à participer massivement aux consultations médicales gratuites organisées par les APM. Elle a par la suite exhorté la population de Kalabancoro à l’entente et à la cohésion afin d’amorcer le vrai développement de la commune.

Pour sa part, le président des APM a évoqué les raisons de l’organisation de ces consultations médicales. Selon lui, son association a souhaité, en dehors de la lutte contre les spéculations foncières, de s’investir dans d’autres activités de développement communautaire parmi lesquelles l’organisation des consultations médicales gratuites en faveur des personnes âgées. Il ajoutera que cette initiative est consécutive aux constats faits lors des différentes tournées à l’intérieur du Mali. « Nous avons constaté lors de nos nombreuses tournées que l’accès à la santé reste la principale préoccupation des populations à la base », a-t-il précisé.

Il a saisi l’occasion pour rappeler les missions des APM. Selon lui, elles ont été créées suite à la perte des repères et des valeurs sociétales chez les Maliens de façon générale afin de soutenir les initiatives locales visant à défendre les droits de la population démunie. Et d’inviter l’assistance à vaincre la peur pour lutter les tentatives d’expropriation des terres des communautés villageoises. « Nous défendons la dignité et l’honneur de nos populations victimes des spéculateurs fonciers. Car, la recherche du gain facile et l’acquisition de l’argent facile ont gagné presque tous les segments de notre société en particulier l’administration publique. La dégradation de la société malienne a atteint une proportion très inquiétante. Donc, pour faire face à cette situation, les pouvoirs publics seuls ne peuvent pas redresser la barre sans l’implication de l’ensemble des Maliens», a-t-il martelé.

A titre illustratif, il a laissé entendre que certains agents de l’administration publique encouragent les spéculations foncières. « Nous avons rencontré des situations dans un dossier qui ne donne plus envie de travailler dans l’administration publique. Il s’agit du dossier d’un individu qui a acquis une parcelle de 60 hectares avec l’Etat malien à moins de 10 millions de FCFA. Ensuite par la complicité des agents de l’Etat, la personne a cédé la même parcelle à l’Etat à plus de quatre milliards de nos francs », a-t-il déploré.

Et à l’avocat chargé du département des Affaires foncières de dire que les populations à la base ne doivent plus être passives face à la dégradation de notre société. Avant de les inviter à se mobiliser afin de redresser le bateau Mali pour le bonheur de la génération future. « Il est impossible de construire un Etat sur du faux. Le respect des normes et des textes réglementaires est indispensable dans la construction de toute nation. Cela doit s’appuyer sur la culture des principes de vérité dans nos activités quotidienne. Il est temps que nous nous disons la vérité afin de bâtir notre pays sur des bases solides », a-t-il conclu.

