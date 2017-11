On peut ne pas l’aimer pour une raison ou d’une autre, le ministre de l’habitat Mohamed Aly Bathily est l’incarnation de la vérité du gouvernement dirigé par Abdoulaye Idrissa Maiga. Il n’est pas celui qui va avec le dos de la cuillère quant il s’agit de dire la vérité, même à ses siens.

Sans risque de se tromper, il est l’un des rares ministres aujourd’hui du gouvernement à avoir une crédibilité auprès de la population et le réseau APM qu’il préside aujourd’hui fait de lui un homme de confiance pour des sans voix. C’est pourquoi il est devenu aujourd’hui le mauvais grain pour beaucoup de faux amis du président IBK qui veulent l’abattre. Oui le ministre Bathily est devenu la cible de beaucoup. Mais hélas Pour ceux qui ont connu l’homme de près savent qu’il n’est pas cet homme qui se laisse marcher sur son pied. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. D’abord, il n’est pas un assoiffé du pouvoir comme la plupart des ministres actuels qui pensent aujourd’hui qu’après leur départ du gouvernement, bonjour la fin du monde. C’est pourquoi ces ministres sont obligés de se taire sur toutes les questions essentielles de la nation, malgré la situation délétère. Ils induisent le président dans l’erreur. Alphonse de Lamartine dans Némésis disait honte à qui peut chanter pendant que Rome brule, s’il n’a l’âme, et la lyre et les yeux de Néron pendant que l’incendie en fleuve ardent circule des temples au palais du cirque au panthéon.

Bathily n’est pas un homme de cette tranche. Il a su donner de l’espoir aux sans voix à travers des actes concrets. Un vieillard qui a failli être exproprié de sa parcelle par un député spéculateur nous confie « Bathily est le meilleur ministre qu’IBK n’est jamais eu. Il a fallu son intervention pour que ce député arrête de tourner auprès de ma parcelle qu’il s’apprêtait à me prendre. Je suis la logique de Bathily et c’est grâce à lui aujourd’hui que je voterai IBk.

Ministre de l’habitat, de l’urbanisme et des affaires foncières et président des associations pour le Mali (APM, l’homme a laissé son emprunt partout où il est passé. Il ne s’est jamais lassé de dire la vérité à qui veut l’entendre, chose qui l’a rendu plus populaire et crédible aux yeux de la population, ‘’Evitez la peur, la paresse ayez confiance en Dieu… La loi vous autorise à vous défendre N’ayez pas peur de défendre la vérité ! N’ayez pas peur de la prison ! Vous pleurez en ce moment là où vos pères se sont battus… Levez-vous et défendez-vous ‘’, tels ont été les propos tenus par Bathily à l’intention des expropriés de Marakagoungo, il y’ a quelques mois. Il ne sait pas contenter de cela, il amis à nu le comportement malsain de certains députés qui séjournent à l’hémicycle. Sensés être les défenseurs de la population, les députés sont les premiers ennemis de la nation. Bathily a toujours défendu la cause des sans voix comme les paysans. Toujours lors d’une de ses visites à Marakagoungo, il s’exprimait « Si l’on ne se dit pas la vérité dans ce pays, il n’y aura point d’avancée. Oui à la démocratie, mais pour quels buts et objectifs ? Nous sommes pour la vérité, mais pas pour le mensonge des uns contre la vérité des autres. Cela ne peut continuer. »

Depuis, quelques individus de personnes à la moralité douteuse tentent de mettre en porte-à-faux le ministre Bathily avec le locataire de Koulouba ignorant ainsi le travail de titan que ce dernier mène pour le président IBK. Certains, qu’on pourrait qualifier de bidons vides sont à pied d’œuvre pour le détourner de son chemin. Réussiront-ils ? Difficile, car l’homme a derrière lui le soutien d’une masse qui ne rêve qu’une justice équitable. A suivre dans nos prochaines éditions les terres réhabilitées par Bathily dans certaines localités.

Affaire à suivre !

Dougoufana Kéita

