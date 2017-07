La révélation a été faite par le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général Salif Traoré, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’abus et le trafic des drogues, célébrée le 26 juin de chaque an

La journée internationale de lutte contre l’abus et le trafic des drogues est célébrée, chaque année, le 26 juin à travers le monde. Elle est destinée à sensibiliser la population aux risques encourus par la consommation de ces substances. Cette année, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général Salif Traoré, a respecté la tradition à travers un message.

“La commémoration de la journée mondiale de lutte contre la drogue offre, une nouvelle fois, l’occasion au gouvernement du Mali, de réaffirmer d’une part sa volonté à œuvrer pour la prise en charge psychothérapeutique et d’autre part sa ferme détermination à lutter contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes” précisera-t-il. Le Général Salif Traoré a saisi cette opportunité pour faire le bilan de janvier à juin 2017. Ainsi, a-t-il déclaré, des quantités importantes de drogues et de substances nuisibles ont été saisies par les services de répression du Mali, notamment l’Office central des stupéfiants (Ocs). Au total, 2 tonnes de cannabis, 5 kg de cocaïne, plus de 10 kg d’héroïne et plusieurs tonnes de substances psychotropes composés de diazépam, de tramadol, de rivotril… C’est pourquoi, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a salué l’engagement des services chargés de la lutte contre la drogue qui, par leurs actions conjuguées ont permis l’arrestation, le jugement et la condamnation d’environ 79 personnes impliquées dans le trafic de la drogue.

“Ces actions appréciables menées sous la coordination de l’Office central des stupéfiants méritent d’être encouragées et soutenues pour plus de synergie entre les différents acteurs de cette lutte” dira-t-il.

Il est nécessaire de rappeler que le thème de l’édition 2017 de la Journée internationale de lutte contre la drogue porte sur : “Ecouter d’abord”. “Ce thème apparait comme une initiative visant à accroitre le soutien à la prévention de l’usage de drogues pour le bien-être des couches vulnérables en l’occurrence les enfants, les jeunes et les femmes à travers le monde.

Oui, nous devons les écouter, il est de la responsabilité de tous, Gouvernement, parents, éducateurs de conjuguer nos efforts pour éviter à notre jeunesse de tomber dans cette misère euphorisante de la drogue afin de s’épanouir dans un environnement sain. La prévention est une exhortation à l’écoute permanente des enfants dans nos maisons, dans nos écoles ou d’autres centres de formation pour une société franchie de l’abus des drogues”.

Au plan national, le thème : “Drogue et violence dans le milieu scolaire et universitaire” a été retenu. Selon le ministre Salif Traoré, ce choix est d’une très grande actualité.

“La violence dans ce milieu devient de plus en plus chronique. Elle se manifeste par des pugilats dans les classes, bagarres généralisées au cours des assemblées générales, les agressions contre les professeurs occasionnant parfois des coups et blessures et même des morts d’homme. La consommation des drogues engendre des conséquences incalculables en milieu scolaire, elle annule les performances scolaires, conduit à la déscolarisation et compromet les chances de réussite pour les jeunes et les élèves qui en sont victimes” a-t-il conclu.

A.B. HAÏDARA