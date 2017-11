Sous la responsabilité de Modibo KAJOKE, la mission d’appui à la réconciliation nationale, a effectivement entamé sa marche vers la réalisation de ses objectifs. Dans ce cadre, plusieurs activités ont déjà mobilisé les cadres de cette structure de premier plan dans la pacification de notre pays.

En effet, après l’installation des équipes régionales à Ménaka, Gao, Tombouctou, Taoudéni, Tessalit, Mopti et Koulikoro ; le mercredi 08 novembre 2017, Bamako a mis en place la sienne. Cette cérémonie s’est déroulée dans la salle de conférence du Gouvernorat du district de Bamako. Étaient présents, Modibo KAJJOKE, président de la mission ; le secrétaire général du Ministère de la Réconciliation Nationale, le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur du district de Bamako, le maire de la commune IV, etc.

La nouvelle équipe régionale (celle de Bamako) est dirigée par El Hadj Bamoussa TOURE. Elle se fixe pour missions de contribuer au retour de la paix, la stabilité et de la cohésion sociale ; au renforcement des capacités opérationnelles du Ministère de Réconciliation Nationale ; l’implication et la responsabilisation des communautés dans la gestion et prévention des conflits ; l’instauration d’un climat de paix ; la revalorisation des mécanismes traditionnels de résolution des conflits ; le suivi des actions de soutien et d’accompagnement de la réconciliation nationale.

« Construire la paix c’est œuvrer pour la cohésion sociale ; Bamako a son tour, vient de montrer la voie du pardon à travers la présente cérémonie », déclare le secrétaire général du Ministère de la réconciliation,.

Le président de l’équipe régionale, en la personne de El Hadj BaMoussa Touré, dira que son équipe s’attèlera à mettre en place des actions concrètes pour la réussite de sa mission. Il s’agit particulièrement de trouver les moyens pour coudre le vieux tissu social, mis en mal par les événements déplorables que connait notre pays.

Il a ajouté que l’espoir reste de mise et que tout sera fait pour arriver à un Mali réconcilié, en paix et de façon définitive.

La mise en place de l’équipe de Bamako a été suivie par une séance de travail entre les membres de l’équipe régionale et ceux de la mission. Les deux parties ont convenu des stratégies à développer et des moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs.

Par ailleurs, toujours dans le cadre d’une prise de contact avec ses partenaires, la MARN a rencontré les responsables du NDI, à leur tête le représentant résident Badie Ima. Avec le NDI, il s’est agi pour la MARN de poser les balises d’un partenariat autour du processus de pacification de notre pays ; la réconciliation étant une des pièces majeures.

Le même processus a déjà concerné des partenaires comme la MINUSMA et le GIZ. Une action similaire est prévue à l’adresse des départements ministériels concernés par le processus ; de même que des organisations de la société civile.

Faut – il le rappeler, la mission d’appui à la réconciliation nationale (MARN) est dirigée par l’ancien ministre Modibo KAJOKE. Il a pour mission d’appuyer le processus de réconciliation, engagé par le Mali.

Moussa Mangara

