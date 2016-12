Entre confusion dans sa mission et culte de la personnalité, le ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim s’emmêle les pinceaux. Celui qu’un confrère qualifiait récemment de bluffeur fait encore parler de lui.

Ministre du gouvernement grâce un concours de circonstances, Mohamed Aly Ag Ibrahim est aux antipodes de la vie ministérielle (je ne vous en dirais pas plus). Pour mission, le jeune ministre se confond à un long solitaire à tel point qu’il fait ombrage à certains de ses collègues.

A la Cité administrative, Mohamed Aly Ag Ibrahim est perçu comme un homme pressé qui mélange tous les genres. Par exemple, sur des dossiers dévolus à certains ministères, c’est le jeune qui donne la voix, histoire d’apparaitre juste sur le petit écran.

Officiellement, il gère les industries. Mais, depuis son entrée au gouvernement, il fait du cumul de fonctions et multiplie des sorties à la limite sont inopportunes et improductives. Désormais, il a un créneau, les sociétés de fabrication de ciment, car l’essentiel de ses activités sont dédiées à ce secteur.

La semaine dernière, devant le gouvernement et une foule des grands jours, Mohamed Aly Ag Ibrahim a passé la vitesse supérieure. Et puisque c’est la première fois qu’il a eu l’occasion de s’adresser au chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéita, le jeune ministre du Développement industriel a versé dans le culte de la personnalité.

Aussi a-t-il attribué tous les qualificatifs d’un prophète à IBK oubliant du coup l’événement et la mission. A Diago, ce jour-là, Ag Mohamed a manqué l’occasion de se taire ou de dire tout simplement l’essentiel. Finalement, on murmure dans le gouvernement que le ministre du Développement industriel veut masquer sa carence et surtout noyer le poisson.

Le refrain IBK

Adepte des réseaux sociaux, Mohamed Aly Ag Ibrahim s’exhibe à chaque instant soit avec la photo d’IBK ou annonce son intervention sur l’ORTM. “Je vous invite à suivre massivement ce soir après le journal de 20 h, le passage d’un débat télévisé, organisé par le ministère du Développement industriel dont le thème est : la problématique de l’industrialisation ; les facteurs endogènes et exogènes de l’industrialisation”, a-t-il écrit sur page Facebook.

Le 2 décembre, il rééditait : “Mes chers tous je vous invite à suivre l’intégralité de mon interview accordée à la chaîne panafricaine Africa-24 en cliquant sur le lien ci-dessous”. Pis, le ministre ne rate rien, le 6 décembre dernier, il fait les louages du chef de l’Etat sur sa page Facebook : “Merci aux partenaires locaux et étrangers qui appuient considérablement le gouvernement de la République du Mali à mettre en œuvre la vision du président de la République, chef de l’Etat, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéita”.

Avant le 4 décembre, il disait avec enthousiasme : “La vision du président de la République, S. E. Ibrahim Boubacar Kéita est d’inciter ceux qui produisent des biens et services à aller vers les normes et qualités afin d’être plus compétitifs”. Une sorte de refrain, le nom du président de la République revient à chacune de ses sorties comme ce fut le cas le 7 novembre : “J’ai partagé avec les travailleurs des unités industrielles N-Sukala et Sukala-SA le message de reconnaissance et d’encouragement du président de la République, chef de l’Etat Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéita et du Premier ministre, chef du gouvernement”.

Des exemples du genre sont multiples et meublent au quotidien de la vie ministérielle du natif de Goundam dans la région de Tombouctou. Son ultime objectif : bénéficier par ses actes dignes d’une autre époque, la grâce d’IBK.

Son comportement nous rappelle bien le geste d’un ministre camerounais face au président Paul Biya. Sauf qu’au Mali et avec Ibrahim Boubacar Kéita, cette pratique n’a pas la vie dure. Par le passé, le même IBK condamnait une telle pratique.

A suivre …

Abdoul Latif

Source : La Lettre du Mali