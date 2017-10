Les Associations Pour le Mali (APM) conformément à leursobjectifs et dans le cadre du mois de la solidarité, avec l’appui de leurs partenaires,viennent de faire des dons de médicaments à 25 CSCOM. La cérémonie de remise de ces médicaments était placée sous la présidence du président des APM, Me Mohamed Ali Bathily. C’était sous le parrainage de Cherif Ousmane Madani Haidara, parrain national de l’édition 2017 du mois de la solidarité et de la lutte contre exclusion.

Ces dons de médicaments d’une valeur de 21 millions FCFA ont été faits aux CSCOM de Koulikoro, Yorosso, Yanfolila, Koutiala, Kadiolo, Kolondièba, Bla, Bankass, Bougouni, Tominian, Baraoueli, Dioïla, Macina, Kati, Sagabary, Diouma, Diancoute camara, Zégoua, Mourdiah, Sanankoroba, Fana. Mais aussi aux familles des veuves des militaires tombés au frontpour un montant de plus de 21 millions FCFA.

Selon le président des APM, Me Mohamed Ali Bathily, les actions de solidarité envers les couches défavorisées doivent avoir lieu chaque jour pour rapprocher les gouvernants des gouvernés.

Pour lui, cette action de son association est naturelle conformément à sa vocation car étant une association pour le Mali. Seulement dit-il, ils profité du mois de la solidarité que se déroule en octobre pour venir en aide aux plus démunis.

A titre de rappel, Me Mohamed Aly Bathily dira qu’en avril 2016 et pendant le mois de ramadan, la même association a organisé une caravane médicale dans les localités de Dio et de Fany (cercle de San) au cours de laquelle, ils ont procédé à des consultations médicales gratuites et à des dons de matériels (lits, matelas) d’une valeur de 20 millions FCFA. D’après lui, cette caravane a été suivie d’autres actions similaires notamment, des consultations médicales gratuites en cardiologie et en gastrologie ainsi que des dons de médicaments aux habitants de plusieurs quartiers de Bamako, Kati Koutiala, Niono, Mopti, Sikasso, Ségou, les communes de Konna ainsi que Markakoungo d’une valeur de plus de 100 millions FCFA.

A en croire Me Bathily, les APM luttent non seulement contre l’accaparement des terres et la spéculation foncière mais aussi pour l’obtention d’un objectif stratégique qu’est la santé pour tous au Mali.

La cérémonie a pris par la remise symbolique des médicaments aux représentants des structures bénéficiaires.

M.D

