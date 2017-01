Welcome! Log into your account

Après avoir appelé à une cohésion sociale entre les habitants de sa commune, le maire Diarra a promis de travailler afin d’amplifier les acquis. Connu pour son sérieux dans le travail, le maire Diarha Diarra promet de lendemain meilleur pour la population de Moribabougou. Natif de la commune, il a juré ainsi qu’il fera tout ce qu’il peut dans la mesure du possible pour donner un cadre de vie enviable et convivial à la population.

