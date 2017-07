C’est dans une grande ambiance que le 31ème anniversaire de Moussou Sora, l’une des sœurs de Diaba Sora, a été célébré le week-end dernier à l’hôtel Radisson Blu puis au Byblos. Cet anniversaire aura coûté plusieurs millions de Fcfa.

oussou Sissoko dite Moussou Sora est la ravissante sœur de celle qu’on considère comme la Kim Kardashian malienne, Diaba Sora. Aujourd’hui, les deux sœurs ne cessent de faire parler d’elles dans les milieux du showbiz. Elles sont à la fois très belles et très charmantes.

D’après nos informations, Moussou Sora fut d’abord mannequin aux Etats-Unis où elle a fait ses études. Depuis quelques années, elle a décidé de rentrer au bercail pour y mener ses propres affaires. C’est pourquoi elle est dans le commerce. Elle est tout le temps entre Dubaï et Dakar. Elle a fait un premier mariage avec un certain Kane. Il s’agit d’un jeune opérateur économique malien, résidant à Kampala. Aujourd’hui, Moussou Sora est libre. En d’autres termes, elle n’est pas mariée. Avis donc aux prétendants !

Cette jeune fille ravissante vient de souffler ses 31 bougies. Cet anniversaire a été célébré de façon grandiose, le week-end dernier. Certains ont même qualifié cet événement de “l’incroyable anniversaire”. C’est du jamais vu au Mali ! C’est à l’hôtel Radisson que les festivités ont commencé le vendredi 14 juillet à travers un Sumu animé par Mohamed Diaby, Tal B. et d’autres jeunes artistes et humoristes comme Petit Guimba et Yaro. Ce fut une véritable soirée de sons et lumières, de 18 h jusqu’à 23 heures, en présence de plusieurs invités. L’argent y a vraiment coulé à flots.

En effet, Moussou, accompagnée par ses deux sœurs Diaba et Koudédja (elle est l’une des épouses du jeune milliardaire Mama Lah) ont distribué à tour de bras des billets de banque à Mohamed Diaby, Tal B., Petit Guimba et Yaro. “Je n’ai jamais vu un anniversaire fêté comme celui de Moussou Sora. Elle a montré qu’elle est une grande dame. C’était vraiment incroyable”, nous a précisé Ali Kanté, plus connu sous le nom d’Ali Ramzi ou Ali de Mama Lah.

Après cette première étape, Moussou Sora et ses invités se sont donné rendez-vous au Byblos considéré comme la meilleure boîte de nuit de la capitale. Là aussi, Moussou et ses sœurs, précisément Diaba et Koudédja, ont été escortées par une vingtaine de grosses cylindrées de la résidence de Moussou sise au Golf jusqu’au Biblos. Elles étaient dans une Hammer Limousine qui se loue généralement à 200 000 Fcfa par heure.

Au Byblos, un dispositif avait été mis en place pour réserver un accueil chaleureux à Moussou Sora et ses 300 invités (le ticket était vendu à 7500 Fcfa). La plupart était habillée en T-shirt frappé de la photo de Moussou Sora. De jeunes milliardaires comme Mama Lah étaient tous de la fête. Ils ont sauté plus de 100 champagnes et distribué beaucoup d’argent à Tal B. Ce fut un véritable show jusqu’aux environs de 4 h du matin. Pour la célébration, un gâteau de 6 étages, d’une valeur de 200 000 Fcfa, a été coupé. Ce n’est pas tout. Après cette belle soirée, la fête s’est poursuivie le lendemain samedi, toujours au Byblos, avec le même show.

Selon nos informations, près de 10 millions Fcfa ont été déboursés uniquement pour ces deux soirées.

Alou Badra HAÏDARA